Grupo promove “Batalha de Rimas” em Rio Negro

Está marcado para o próximo sábado (04), das 15 às 19h na Praça João Pessoa, em Rio Negro, o evento “Batalha de Rimas”.

Todos os interessados em participar poderão “batalhar” com rimas com outros MCs mediante uma pequena taxa de inscrição no valor de R$ 5,00. Serão disputados o primeiro e o segundo lugar, com premiação em dinheiro de acordo com o valor arrecadado nas inscrições.

O grupo responsável pela organização convida a todos para prestigiarem o evento que será repleto de rimas e muito Rap.

Mais informações podem ser obtidas através do número (47) 98864-3296.