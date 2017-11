Hoje tem a XIII Festa da Colonização em Rio Negro

Para comemorar os 147 anos de Rio Negro a Prefeitura está realizando hoje a XIII Festa da Colonização. Como de costume a festa vai ser na praça João Pessoa no centro da cidade.

Abrindo a festa, às 8h, vai acontecer a largada da 3ª Corrida Rústica da Colonização onde os corredores poderão fazer dois percursos, um de 5 km e outro de 1 km. Em sequência haverá o encontro de Clubes Automotivos na rua Bom Jesus. No almoço haverá um show com uma banda acústica. No período da tarde terá o tradicional “desfile das Etnias” com distribuição de chopp. Também durante a tarde vai ter apresentações musicais com bandas locais. E às 19h30min, teremos o show da cantora Maria Clara e, às 20h30min, para encerrar em alto estilo as comemorações do aniversário da cidade o show nacional da dupla Zé Henrique e Gabriel.

Além dos shows e das apresentações culturais durante todo o dia haverá na praça João Pessoa a Feira da Lua, a Feira da Agricultura Familiar, Feira de Artesanato, atividades recreativas e exposições.

Ainda em comemoração ao aniversário do município, no dia 18 (sábado), vai acontecer no CTG Rincão da Saudade um jantar baile, alusivo aos 147 anos de Rio Negro com animação do Crioulo Batista e Grupo Cambicho.

No outro sábado, dia 25, no ginásio de esportes José Muller tem o 1° Festival de Dança “Rio Negro em Festa”, com participação de academias e escolas de dança de Rio Negro e Mafra.

Também no outro final de semana, nos dias 24, 25 e 26 acontecem a sexta edição do Rio Negro Motofest que além de comemorar o aniversário da cidade vai comemorar os 20 anos do Motoclub Gregos e Troianos

Domingo dia 26, vai ter as finais do Rio Negro Cup de Voleibol a partir das 14h no ginásio de esportes José Muller e a noite o MTB Noturno da Colonização, onde os ciclistas realizarão uma pedalada de cerca de 35 km pelo interior do município.