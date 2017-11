Hoje tem o “Dia Feliz” em Rio Negro

A ação vai começar às 10h na Escola Ana Zorning com previsão de encerramento às 16h

Compartilhar no Facebook

A Igreja Metodista Wesleyana realiza hoje a 5ª edição do Dia Feliz na Casa do Menor Ana Zorning. Evento que promove a inclusão social e proporciona um dia de alegria para as crianças e suas famílias.

A ação vai começar às 10h na Escola Ana Zorning com previsão de encerramento às 16h. No local serão disponibilizados atendimentos sociais como cortes de cabelos, exames de diabetes, aferição de pressão, escovação e higienização bucal, atendimento de advogados para dúvidas jurídicas, entre outras. Haverá ainda brinquedos e brincadeiras para as crianças.

No ano passado o evento recebeu mais de 500 crianças e atendeu cerca de 400 pessoas.