Homenagem à família Bley acontece neste sábado (11) em Rio Negro

Neste sábado (11), acontece a abertura da exposição de fotos e descerramento da placa em homenagem à família Bley. A solenidade acontece às 16h30min, no Arquivo Público Municipal. A ocasião contará com a presença do Cônsul Geral de Luxemburgo em São Paulo, Jan Eichbaum e do Embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger.

A exposição “História de Nicolau Bley e descendentes” tem como objetivo principal apresentar aos rionegrenses e visitantes a história de uma das famílias imigrantes, que retratam a trajetória dos povos que colonizaram nossa cidade.

Nicolau Bley nasceu em 1808 em Luxemburgo. Imigrou para o Brasil em 1828, junto com imigrantes popularmente conhecidos como Alemães do Trier, que se estabeleceram as margens do rio Negro em 1829 e formaram o primeiro núcleo de colonização germânica do território paranaense. Casou-se com Izabel Guebert, com quem teve nove filho: Margarida, Eva, Suzana, João, Anna, Nicolau Junior, Antonio e Francisca. Dentre seus netos se destaca Nicolau Bley Neto, o responsável pela construção da Usina São Lourenço, inaugurada em 15 de março de 1914, quando Mafra ainda não era município e pertencia ao Paraná. Fato que propiciou desenvolvimento e segurança ao município.