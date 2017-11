Horário de Natal do comércio inicia neste sábado (25) em Riomafra

O Natal está chegando, e para facilitar o atendimento nesta época o comércio de Mafra e Rio Negro vai começar a trabalhar em horário especial a partir do próximo sábado, dia 25, até o dia 2 de janeiro.

Sábado, dia 25, as lojas irão estender o atendimento até às 17h. A partir do dia 27 (segunda-feira) seguirão com o horário normal de atendimento – 8h30min às 18h – até o dia 2 de dezembro. Dia 7 e dia 8 o horário será das 8h30min às 20h, horário este que vai até o dia 14. No dia 9 (sábado) o atendimento será das 8h30min às 18h. No dia 15 (sexta-feira) as lojas ficarão abertas até às 21h e no dia 16 (sábado) até as 18h. Domingo (17) o comércio funcionará das 15h às 21h.

Completando a maratona de vendas as lojas abrirão às 8h30 fechando as 21h do 18 ao dia 20. Dia 21 (quinta-feira) todo o comércio trabalhará até às 22h. No dia 23 antevéspera de Natal o horário será das 8h30min às 21h e na véspera do Natal, dia 24, das 9h às 16h.

Entre o dia 26 e dia 29 as lojas abrirão em horário normal. No o comércio funcionará do dia 30 (sábado) das 8h30min às 13h, reabrindo no dia 2 (terça-feira) às 13h.