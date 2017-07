Hospital de Rio Negro passa a contar com raio-X digital

O Hospital Bom Jesus (HBJ), passa a contar agora com o equipamento de raio-x digital. Investimento de R$ 85 mil feito em parceria com o corpo clínico da instituição.

O HBJ vem conseguindo com o apoio de vários segmentos da sociedade diversas parcerias importantes para a manutenção e modernização do hospital. Além da aquisição do aparelho de raio-x digital que ira trazer mais qualidade e precisão da imagem gerada por raio-X, principalmente mais saúde ao paciente devido a menor exposição a radiação ionizante, a direção do HBJ anunciou também que uma estrutura para a colocação de uma caixa de água de 15 mil litros está em construção. Obra com custo de R$ 44 mil que trará uma economia significativa no consumo de água do hospital. Também é meta para em breve a instalação de uma UTI, inicialmente com 10 leitos.

RAIO-X DIGITAL

Os problemas comuns na manipulação e processamento de filmes convencionais são minimizados com o sistema de raio-x digital, reduzindo desta forma o tempo de realização dos exames e eventuais repetições na aquisição de imagens pois, o sistema digital permite ajustes na imagem captada contribuindo também para uma menor exposição do paciente ao raio-X.

O sistema de raio-x digital permite ainda o arquivamento de exames possibilitando o estudo comparativo entre exames anteriores e atuais, auxiliando o Médico na definição e no acompanhamento de quadros clínicos.

O raio-x é captado em uma placa especial, que será processada digitalmente formando a imagem da área de estudo. Esta imagem poderá ser gravada em CD-rom ou impressa em filme fotográfico. No sistema digital a imagem gerada é armazenada em CD-rom, que através de software específico pode-se obter a visualização, mensuração, ampliação e manipulação desta imagem auxiliando o Médico a obter maior precisão em seu diagnóstico e mais comodidade ao paciente em seu transporte devido ao tamanho do CD-rom em relação ao filme convencional.