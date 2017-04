Hospital de Rio Negro recebe doação de R$ 200 mil em equipamentos

Os equipamentos foram adquiridos pela concessionária por meio do subcrédito social, percentual que deve ser revertido para causas sociais, oriundo de contratação de financiamentos do BNDES

A Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, realizou no dia 06, a doação de 19 equipamentos ao Hospital Bom Jesus, em Rio Negro.

O montante de R$ 201.190,00 é referente a uma maca de transferência no valor de R$ 3.735,00, cinco unidades de macas com grade lateral no valor de R$ 3.998,00, uma cama fawler de R$ 8.692,99, duas unidades de carrinho de emergência de R$ 2.899,00 cada, dois monitores modular multiparamétrico, no valor de R$ 23.000,00, dois aspiradores cirúrgicos de R$ 5.200,00, um desfibrilador de R$ 37.187,00, um ventilador/respirador de R$ 39.804,00, e quatro unidades de cama Fowler de R$ 7.396,00 cada.

A doação nesta modalidade já havia sido feita no ano de 2016. Em outubro passado, a concessionária doou uma ambulância ao município de São Cristóvão do Sul, que na oportunidade não tinha nenhuma ambulância para emergências. “Para a Planalto Sul, estas doações são motivo de grande orgulho. É gratificante poder contribuir diretamente para a saúde da população”, enfatizou Cesar Sass, diretor superintendente da Autopista.

Na oportunidade estiveram presentes, representantes da Autopista, autoridades, colaboradores, chefe dos médicos Felipe Belo, e representantes da direção do Hospital Bom Jesus.