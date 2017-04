Incorporados do 5º RCC participam da Operação Boina Preta

Entre os dias 10 e 13 de abril, o 5º Regimento de Carros de Combate – “Regimento Tenente Ary Rauen” – realizou o Acampamento Básico dos Soldados incorporados no corrente ano. A atividade iniciou com uma marcha de 8 km, e no decorrer da semana, os militares receberam instruções de Orientação Diurna e Noturna, Tiro de Ação Reflexa, Higiene e Primeiros Socorros, Progressão em Campanha e Sobrevivência. A atividade encerrou com uma marcha de 12 km e uma solenidade para entrega da Boina Preta, símbolo do combatente blindado, com presença dos familiares.

O campo básico tem como finalidade principal verificar o nível de instrução básica alcançado pelos recrutas, colocando em prática toda a aprendizagem desenvolvida nas cinco primeiras semanas, como Soldados do Exército Brasileiro. Através do contato com os mais diversos produtos de defesa do Regimento, desenvolveram o espírito de corpo e as técnicas militares necessários ao combatente. Participaram do exercício 20 alunos do NPOR e 120 soldados do Efetivo Variável, além de 03 Sargentos Técnicos Temporários e 07 Cabos Técnicos Temporários.

Fotos: 2º Sgt Gobo, 2º Sgt Sadi e 2º Sgt Ewerton Clovis