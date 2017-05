Iniciado o concurso cultural do projeto Televisando

Alunos e professores já podem enviar seus trabalhos para participar do concurso cultural do Televisando, projeto de educomunicação do Instituto GRPCOM e da RPC que está na sua 9ª edição. Este ano o tema é “Viver bem, que mal tem?”. Os trabalhos devem ser enviados às Secretarias de Educação até o dia 17 de agosto.

O Televisando, projeto de mídia e educação da RPC e do Instituto GRPCOM, acaba de abrir inscrições para o concurso cultural 2017. Este ano a temática é “Viver bem, que mal tem”, que aborda três subtemas: alimentação, prevenção e bem-estar. Os trabalhos devem ser enviados às Secretarias Municipais de Educação até o dia 17 de agosto.

Os alunos podem participar em duas categorias: “Ilustração” e “Histórias em Quadrinhos”. A primeira, destinada aos estudantes do 1º ao 3º ano, é a produção de um desenho sobre a temática, em que são avaliados a reflexão e criatividade. A segunda, direcionada aos alunos dos 4º e 5º anos, é a produção de uma pequena história, distribuída em quatro quadrantes de uma folha, em que são observados a criticidade, criatividade, senso de humor e lições aprendidas durante as aulas relacionadas ao projeto.

Professores possuem uma categoria exclusiva, a “Prática Pedagógica”, que é um relato das atividades desenvolvidas com os alunos, que deve utilizar a TV como recurso pedagógico. As reportagens especiais produzidas pelo jornalismo da RPC, e que são veiculadas nos jornais da emissora, auxiliam alunos e professores a refletir e materializar em seus desenhos todo conteúdo desenvolvido em sala de aula. Essas matérias estão disponíveis no site www.rpc.com.br/televisando. A premiação dos melhores trabalhos e projetos será em outubro, e inclui televisores e tablets. Alunos e seus professores orientadores recebem prêmios na etapa municipal, e escolas e professores participantes da “Prática Pedagógica” na etapa estadual.

SOBRE O TELEVISANDO

O Televisando é um projeto de Educomunicação da RPC e do Instituto GRPCOM, que coloca a força da TV a serviço da comunidade escolar. O projeto disponibiliza ferramentas de apoio para que o professor utilize as tecnologias em sala de aula e tenha subsídios para ensinar qualquer disciplina, trazendo soluções para dinamizar as aulas, deixando-as mais atrativas e os alunos mais motivados.

Para capacitar os professores a trabalhar com a metodologia do projeto, o Televisando oferece uma plataforma de ensino a distância exclusiva aos participantes, com 12 cursos, que totalizam 178 horas de certificação. Parte deles voltados ao uso das tecnologias no ensino-aprendizagem e temas como Políticas Públicas, Gestão e Avaliação de projetos e outros. Também disponibiliza oficinas presenciais, materiais de apoio e incentiva práticas pedagógicas com o uso das mídias na escola, com ações de divulgação nos canais de comunicação do projeto.

Em 2016, 41 municípios paranaenses participaram do projeto, totalizando 802 escolas e mais de 4 mil professores envolvidos. O Televisando também bateu recorde de engajamento, com o maior número de adesão de professores da história do projeto, desde quando foi lançado, em 2008.

SOBRE A RPC E INSTITUTO GRPCOM

A RPC é uma empresa que faz parte do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), o maior grupo de comunicação do Paraná, com oito emissoras de TV afiliadas à Globo. O Instituto GRPCOM é o braço social do grupo e realiza a gestão de todas as ações, projetos e programas sociais dos veículos de comunicação do GRPCOM, atuando nas áreas de Educação e 3º Setor. Também fazem parte do GRPCOM os jornais Gazeta do Povo e Tribuna, as rádios 98FM e Mundo Livre FM (Curitiba e Maringá), a unidade móvel de alta definição HDView.