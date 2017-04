Inscrições abertas para as Oficinas Culturais em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro abriu as inscrições para as Oficinas Culturais nas áreas de Música e Artes Plásticas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro – anexa a Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, das 13h30 às 17h, de 24 de abril a 12 de maio.

Os cursos são gratuitos e acontecerão na Casa Bucovina, que fica na Rua Camarista João Hirt, nº 1279, Bairro Passa Três; na Academia da Saúde, localizada na Rua Brasílio Celestino de Oliveira, nº 60, Bairro Campo do Gado; e no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, na Rua Dr. Getúlio Vargas, 680, Centro.

As aulas iniciam na primeira semana de junho e tem duração de quatro e seis meses de acordo com o curso. Mais informações: Secretaria de Cultura e Turismo fone (47) 3643-7664 ou Facebbok.com/RioNegroOficial.

OFICINAS CULTURAIS – CASA BUCOVINA Curso Instrutor Dia da Semana Horário Pintura em Tela Alaides Schreiner Segunda-feira 18h às 20h Violão Popular Roslin Grabas Quarta-feira 9h às 10h Violão Popular Roslin Grabas Quarta-feira 10h às 11h Violão Popular Roslin Grabas Quinta-feira 9h às 10h Violão Popular Roslin Grabas Quinta-feira 10h às 11h

OFICINAS CULTURAIS – ACADEMIA DA SAÚDE Curso Instrutor Dia da Semana Horário Pintura em Tecido Alaides Schreiner Segunda-feira 15h às 17h Pintura em Tela Alaides Schreiner Terça-feira 14h às 16h

OFICINAS CULTURAIS – ROSEIRA Curso Instrutor Dia da Semana Horário Pintura em Tecido Alaides Schreiner Quarta-feira 14h às 16h Pintura em Tela Alaides Schreiner Quarta-feira 16h às 18h