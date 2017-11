Jantar da Colonização de Rio Negro homenageia Produtores Rurais e elege Miss Comunidades

O evento aconteceu na Sociedade Agricultura União Fuchs e contou com muita música, gastronomia típica e a realização do Concurso Miss Comunidades Rurais 2017

No último sábado 11, ocorreu o Jantar Dançante da Colonização e do Agricultor, que integra as comemorações dos 147 anos de Emancipação Política de Rio Negro. O evento aconteceu na Sociedade Agricultura União Fuchs e contou com muita música, gastronomia típica e a realização do Concurso Miss Comunidades Rurais 2017. Os grupos de dança folclórica da Associação Brasileira Alemã Trier e da Associação Alemã Bucovina de Cultura agraciaram os participantes com apresentações folclóricas.

A ocasião também celebrou o Dia do Agricultor, homenageando os 30 produtores rurais com maior valor comercial bruto em nota fiscal de produtor no ano de 2016. O intuito é evidenciar aqueles que se destacaram na área rural de Rio Negro, pois além da arrecadação que representam para o município, também contribuem para a geração de empregos e renda, e para a grandeza e desenvolvimento de Rio Negro.

CONCURSO MISS COMUNIDADES RURAIS

A programação iniciou com o desfile das candidatas, sendo eleitas as mais belas representantes das comunidades Rurais do Município:

– Rainha 2017: Daiana Baumgarten do Retiro Bonito;

– 1ª Princesa 2017: Talisie Gertler do Lageado dos Vieiras;

– 2ª Princesa 2017: Gabriela Caroline Taborda de Lençol;

Participaram também as representantes das comunidades de Campina dos Martins, Adriele Vaz Alves Lourenço; de Sítio dos Valérios II, Andriele Valéria Muziol; de Passo do Valo, Camila Piaz Reichardt; de Lageado das Mortes, Camila Beatriz Panaitz; de Cunhupã, Eliane Aparecida Portella; de Fazendinha II, Gabriele Aparecida da Silva de Andrade; da Roseira, Jaíne Alves; de Sítio dos Valérios I, Lelaine Catherine John Hirt; de Areia Fina, Maria Jocilene Machado; de Fazendinha I, Rafaela da Silva.

Participaram também a Rainha 2016 – Luana Franquetto dos Santos da Campina dos Martins e a 2ª Princesa 2016 – Gislaine de Lima do Retiro Bonito.

Coube aos jurados a difícil missão de avaliar as belas candidatas nos quesitos: desfile, traje social, beleza, simpatia e elegância.