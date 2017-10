Jantar Dançante da Colonização e do Agricultor será no dia 11 de novembro

No dia 11 de novembro será realizado o Jantar Dançante da Colonização e do Agricultor. O evento integra as comemorações dos 147 anos de Emancipação Política de Rio Negro. O jantar acontece na Sociedade Recreativa União Fuchs e tem início às 19h30.

A programação contará com apresentações de danças típicas, homenagem aos agricultores e show com o Grupo Novidade Velha, que tem um variado repertório de músicas tradicionais. Além disso, a noite ainda contará com o Concurso Miss Comunidades Rurais, que elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas das Comunidades Rurais de Rio Negro, que irão representar a beleza, simpatia e desenvoltura das mulheres do campo.

No jantar serão servidas comidas típicas dos colonizadores. O investimento é de R$ 35 por pessoa e R$ 20, para crianças de cinco a 12 anos. Menores de cinco anos não pagam.

Os ingressos podem ser adquiridos com a Associação Brasileira Alemã Trier, com Beatriz Gatelli (47) 99113-3299 ou com a Associação Alemã Bucovina de Cultura, com Mario Reichardt (47) 99981-2495.