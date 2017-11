Juiz federal explica em palestra as mudanças na lei trabalhista em Rio Negro

Segundo Melek a reforma trabalhista foi um avanço, pois os trabalhadores e empresários não podiam ficar presos a uma lei de 1947 que só estava atrasando o país. “Através da nova lei é que vamos diminuir as desigualdades sociais do Brasil!", concluiu o palestrante

No último dia 11 (sábado) a reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional começou a valer. Foram mais de 200 pontos alterados que estão e irão mudar as relações trabalhistas entre empregados e empregadores.

As alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estão gerando muitas dúvidas e para explicar estas mudanças a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC) e o Sindicato do Comércio Varejista de Mafra (SINCOMAFRA), promoveram nesta quinta-feira (16), no auditório do Colégio Bom Jesus de Rio Negro, a palestra “Trabalhista! O que mudou? O que esperar da reforma trabalhista em um ambiente hostil para os negócios”, ministrada pelo membro da Comissão da Reforma Trabalhista, o juiz federal do trabalho Marlos Augusto Melek.

Durante a palestra o juiz federal, que é assessor do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e autor dos livros: “Trabalhista! E agora? – Onde as empresas mais erram” e “Trabalhista! O que mudou? – Reforma Trabalhista 2017”, explicou as principais mudanças propostas pela Reforma Trabalhista e as suas vantagens.

Segundo Melek a reforma trabalhista foi um avanço, pois os trabalhadores e empresários não podiam ficar presos a uma lei de 1947 que só estava atrasando o país. Para ele as relações trabalhistas vão ficar mais claras e justas para ambos os lados, onde agora realmente serão criadas oportunidades para as pessoas. “Através da nova lei é que vamos diminuir as desigualdades sociais do Brasil!“, afirmou.

Mais de 200 pessoas, entre advogados, contadores, profissionais de recursos humanos, administradores, empresários e estudantes, assistiram atentamente no auditório do Colégio Bom Jesus a palestra onde o juiz Marlos esmiuçou como foi feito os estudos e o trabalho para que esta reforma fosse aprovada no Congresso Nacional e os benefícios que ela trará para os empregados e empregadores.

No final da palestra os participantes puderem comprar o livro “Trabalhista! O que mudou? – Reforma Trabalhista 2017”, que explica sem ‘juridiquês’ as mudanças da nova lei trabalhista, onde o autor, Malos Augusto Melek, autografou alguns exemplares.