Luzes para o verdadeiro significado do Natal: O Nascimento de Jesus!

Ao entrar nas lojas ficamos deslumbrados com os efeitos produzidos pelas luzes, que apontam para um imenso pinheiro enfeitado com caixas embrulhadas em papéis multicoloridos. Do lado do pinheiro uma casa toda coberta de pequenas lâmpadas, ao seu lado um trenó puxado por renas, e dentro da casa um homem vestido de vermelho, com longas barbas brancas, um gorro vermelho na cabeça, um saco vermelho nas costas. O quadro, ainda que confuso, traz à consciência o fato de que estamos às vésperas do Natal.

Sinceramente percebemos que cada ano que se passa as representações se tornam mais confusas, a ponto de o significado do Natal estar cada vez mais sendo esquecido em detrimento dos novos personagens que compõem esta nova história: papai Noel, mamãe Noel, luzes, enfeites, presentes, comércio, banquetes. Então damos conta que no nascimento de Jesus, o Cristo, as circunstâncias também não eram diferentes. O fato que mudou a história da humanidade aconteceu na periferia de uma pequena vila, e os personagens mais próximos eram pastores de ovelhas, e alguns misteriosos reis do oriente. Nada de opulência! Nada de luzes! Nada de enfeites! Havia presentes, sim! O mais importante dos presentes! Aliás, o único que O Aniversariante continua esperando dos seres humanos: o louvor!

O nascimento de Jesus Cristo é anunciado aos pastores em meio à música entoada por um coro angelical (Lucas 2.10-14). Particularmente, cremos que os anjos cantam para ensinar aos pastores que Jesus, o Cristo, é o Deus que merece toda honra e todo louvor. Os pastores aprenderam bem a lição. Não somente os pastores louvam a Jesus, como também os três reis-magos do oriente, que o fazem presenteando-o com ouro, incenso e mirra (Mateus 2.11), respectivamente símbolos da Realeza de Jesus (Apocalipse 17.14), do Sacerdócio de Jesus (Lucas 1.9; Hebreus 10.10-13), e da Sua morte propiciatória (João 19.39).

Então descobrimos o verdadeiro sentido do natal: Jesus nasceu! Seu nascimento é motivo de louvor, porque Ele é o Sacerdote que representa e intercede por todos os seres humanos da face da terra, em todas as eras, em todos os lugares, em todo o tempo, oferecendo-lhes gratuitamente o perdão dos pecados e a vida eterna. Jesus merece todo louvor, porque é Rei. Não um rei cujo trono se estende no mundo pelo poder da espada e da opressão! Não! Jesus é o Rei, cujo Reino está dentro dos corações dos que confessam Sua majestade e dão crédito à s Suas palavras de Vida, Poder, Graça e Amor (Mateus 17.21). Contudo, Jesus também recebeu de presente a mirra… perfume utilizado nos rituais pós-morte… No nascimento de Jesus, prenuncia-se a Sua morte! O Sacerdote é ao mesmo tempo o próprio sacrifico; e no Seu sacrifício, o Rei estende Seu Reino Eterno sobre todas as culturas, línguas e nações. (Apocalipse 5.9).

É tempo de Louvor ao Único que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração!

Então! O que significa o Natal?

Para nós o que é o Natal? O que celebramos no natal? Por que as famílias se reúnem no Natal? De quem é festa de natal? Natal é a festa do velhinho ou do menino? Natal é comercio ou nascimento de Jesus Cristo? O que devemos fazer para bem celebrarmos o natal? O que é mais importante para nós Jesus Cristo ou os presentes? Acreditamos em Deus? O que estamos fazendo para fortalecer a nossa fé? Estamos vivendo o que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho?

Natal não é comercio e sim, é a festa de Jesus. É verdade que neste período o comercio ajuda muitas pessoas terem um trabalho e principalmente os jovens. Parabéns a todos os comerciantes por serem solidários com as pessoas que precisam de um trabalho. Mas, é preciso que nós cristãos sejamos conscientes da verdade de nossa fé e a defendemos, porque, como se faz todos os anos, há dois meses as propagandas natalinas estão em toda parte, porém o sinal do presente maior que recebemos de Deus Pai, que é o menino Jesus, o encontramos bem pouco, ou seja, por exemplo um presépio. Dar presentes é bom e ganhar também, mas o melhor presente que devemos dar para as crianças é Jesus Cristo. O mais importante do natal é a espiritualidade do menino Jesus, o qual reuni cada família para fazer a experiência do encontro com Deus na simplicidade e humildade da manjedoura de Belém. Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo e é preciso que estejamos preparados, porque Ele vai voltar, mas esperamos este grande e glorioso dia sem medo e sim confiantes na salvação que vem do nosso Deus, isto é, como diz Pedro para os cristãos da sua época, os quais esperavam a volta de Cristo para já, porém Deus dá mais um tempo para a nossa conversão, ou seja, “o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha” (2ª Pedro 3, 13 – 14). Voltemos para Deus e sejamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus.

Portanto, fazendo coro com os anjos, proclamamos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra às pessoas de boa vontade, Jesus Cristo, o príncipe da paz, chegou até nós, trazendo-nos a salvação. Que cada família faça do natal a festa de Jesus Cristo. Que faça do natal a festa de Jesus Cristo.

Que Deus abençoe todas as famílias! Um santo e feliz Natal!