Mães da 3ª idade de Rio Negro são homenageadas

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro organizou homenagem às mães da 3ª Idade nos Grupos de Convivência.

No dia 08 as mães no Grupo do Lageado dos Vieiras foram homenageadas com uma palestra da Psicopedagoga Kely Cristina Lukasinski, da Secretaria Municipal de Educação. No dia 11 a homenagem aconteceu para o grupo da Fazendinha e os demais grupos, Madre Paulina do Bom Jesus, CRAS da Vila São Judas Tadeu, Bairro Alto, Grupo Aprendendo a Viver – SESI, Grupo Força Total do Fuchs no dia 12, foram recepcionados pelo grupo Madre Paulina do Bairro Bom Jesus, pela Assistente Social Carla Maria Kiatkoski e pela Secretária Municipal de Assistência Social Evanilda Rank de Oliveira.

A homenagem contou com aproximadamente 300 mulheres da 3ª Idade, que com muita emoção comemoram o Dia das Mães. Esta ação teve como objetivo a confraternização e a valorização das Mulheres/Mães/Avós da 3ª Idade do Município.