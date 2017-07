Mafra e Lapa são as cidades que melhor pagam professores da rede municipal na região

Rio Negro aparece somente na 7ª posição no cenário regional, mas pela carga horária semanal, é a que menos paga os professores municipais das 10 cidades pesquisadas da região do Paraná, apenas R$ 1.486,88

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou na última semana, um estudo inédito que aponta a média salarial dos professores das redes municipais de ensino dos municípios brasileiros. O estudo aponta que em 120 municípios catarinenses, o professor da rede municipal recebe em média menos do que R$ 2.598,84, a média nacional para professores de escolas geridas pelas Prefeituras para trabalhar 40 horas semanais. O estudo cruzou dados do Censo Escolar de 2014 e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Previdência Social de todos os municípios brasileiros.

Os 64 municípios catarinenses com menores salários estão abaixo até do piso nacional atualizado em janeiro deste ano, de R$ 2.298,80. A remuneração média do professor na rede municipal em Santa Catarina era de R$ 2.598,84 em 2014. Se o índice estadual fosse levado em consideração, subiria para 141 o número de cidades catarinenses que pagam menos do que a média. A melhor situação é de Jaraguá do Sul, no norte do estado.

O município é o que pagava melhor o professor em Santa Catarina: R$ 4.613,10, 77% a mais do que a média nacional. No entanto, ficou apenas na 165ª posição no ranking nacional. Segundo o atual secretário municipal da Educação, Rogério Jung, mais de 50% dos docentes têm pós-graduação, o que eleva o rendimento médio.

REGIÃO DE SANTA CATARINA

Na região do planalto norte catarinense, apenas Irineópolis, Major Vieira, Três Barras e Monte Castelo não pagam acima da média nacional. Dos demais, no ranking regional. Mafra e Porto União, são os município que melhor remuneram seus professores com 40 horas semanais. Monte Castelo é o município com a pior remuneração.

REGIÃO DO PARANÁ

Já na nossa região Paraná, o vizinho município da Lapa é a que melhor remunera os seus professores, tanto no salário bruto como nas 40 horas/aula. Já Rio Negro, das 10 cidades da região pesquisadas, é a que menos paga seus professores por hora/aula, apenas R$ 1.486,88. No valor bruto, Rio Negro ficou apenas na 7ª colocação, perdendo para municípios mais pequenos, como: Piên, Agudos do Sul e Contenda por exemplo. (Veja no segundo quadro abaixo)