Mafra e Rio Negro lideram a geração de empregos no primeiro semestre na região, segundo dados do Ministério do Trabalho

Mafra lidera com 798 novos empregos, seguido de Rio Negro com 521 postos de trabalho. Dados contestados por grande parte da população riomafrense, que reclamam da falta de emprego e oportunidades nas cidades. Porém, são dados oficiais do CAGED, de empregos com carteira assinada (oficiais)

O primeiro semestre de 2017 apresentou saldo positivo na geração de emprego em Santa Catarina: foram registradas 21.183 novas vagas com carteira assinada. Os dados, que representam o saldo entre profissionais admitidos e desligados no período, foram divulgados na última semana, pelo Ministério do Trabalho. O setor com melhor resultado foi o da indústria de transformação (saldo de 20.470 vagas no semestre), seguido pelo segmento de serviços (4.350 vagas).

Na região do planalto norte catarinense, Mafra lidera na criação de empregos. Foram 798 criados no 1º semestre. Na sequência, aparece Canoinhas com 296 empregos criados, em terceiro Rio Negrinho com 240 empregos. O maior município da região, São Bento do Sul ficou apenas em 4º lugar com saldo de 166 empregos. Apenas Papanduva, Irineópolis e Monte Castelo apresentaram saldo negativo.

Em Mafra o setor que mais gerou empregos foi a indústria da transformação, com 565 postos de trabalho, seguida da administração pública com 100 empregos. As maiores demissões ocorreram no comércio -8. Acredita-se que a empresa Kromberg & Schubert, recém instalada em Mafra, foi uma das responsáveis no setor da indústria da transformação para colocar Mafra em primeiro lugar na lista da região.

RIOMAFRA

Segundo dados do (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, Mafra e Rio Negro juntos somam um saldo positivo de 1.391 novos empregos neste primeiro semestre do ano.

Tanto em Mafra quanto em Rio Negro o que mais empregou foi a indústria da transformação, com 1.057 empregos. Portanto, o Ministério só tem dados oficiais (com carteiras assinadas). Não possuindo dados de empregos informais.

Mesmo as duas cidades, sendo as que mais geraram empregos na região neste primeiro semestre/2017, é nítido a quantidade de pessoas desempregadas em Riomafra, o que vem aumentando gradativamente, como em todas as cidades do Brasil, principalmente os jovens, que partem daqui em busca de uma oportunidade, onde a maioria não mais retorna.

NA REGIÃO DO PARANÁ

Nos municípios da região de Rio Negro (RMC), dos municípios pesquisados Rio Negro ficou em primeiro, com saldo de 521 postos de trabalho. Fazenda Rio Grande em 2º lugar com saldo de 143 empregos neste primeiro semestre de 2017. Os demais municípios: Mandirituba, Quitandinha, Piên, Campo do Tenente e Agudos do Sul não foram encontrados na lista do CAGED.

A grande surpresa negativa foi município da Lapa que teve um saldo negativo (desemprego) de -231 postos de trabalho, onde a indústria de transformação foi que mais desempregou -231 demissões, seguido do setor agrícola com -68 desempregados do primeiro semestre deste ano.

Já Rio Negro com saldo de 521 postos de trabalho, teve como o grande empregador segundo o CAGED a indústria de transformação com 492 postos de trabalho neste semestre. Já o setor da construção civil puxou o índice de empregos para baixo com 14 demissões neste primeiro semestre.

SANTA CATARINA

Os números representam também uma situação bem mais favorável do que a registrada no mesmo período do ano passado, quando o saldo acumulado dos seis primeiros meses fechou em -7.676.

Os indicadores de 2017 continuam positivos porque Santa Catarina apresentou bons resultados principalmente nos primeiros meses deste ano.

Considerando, contudo, exclusivamente o desempenho no mês de junho, o resultado foi negativo, com saldo de -1.546 postos de trabalho para o período. As quedas mais expressivas do mês foram nos setores de serviços (-523), comércio (-485) e indústria da transformação (-378). Apresentaram saldo positivo apenas as áreas da administração pública (164) e agropecuária (80).

Mesmo negativo, o saldo de junho de 2017 foi melhor do que o registrado no mesmo mês dos últimos anos. Por exemplo, em junho de 2016 o resultado foi de -8.290 vagas, e em junho de 2015 foi de -7.922.

Entre os municípios catarinenses com mais de 30 mil habitantes, os melhores resultados no mês de junho foram os de Jaraguá do Sul (195 vagas, sobretudo determinado pelo comércio), Fraiburgo (132 vagas, com influência positiva principalmente da agropecuária) e Indaial (109 vagas, com destaque para o setor de serviços).