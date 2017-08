Marcus Menna retorna aos palcos na região sul

No último dia 12, o Circo Social promoveu na Sociedade União Fuchs, em Rio Negro-PR, o Show do Bem com o objetivo de arrecadar fundos ao projeto. O evento contou com a participação de diversas atrações e um bom público compareceu para curtir grandes sucessos musicais que marcaram gerações.

A banda carioca Maré Cheia subiu ao palco com um repertório diversificado e autêntico pautado no pop rock. Com grandes talentos no elenco, a banda também se apresentou juntamente com o cantor Marcus Menna, que através do projeto “Viver de Novo” voltou a realizar um show na região sul do Brasil, sendo bastante aguardado pelo público.

Muitos fãs do LS Jack puderam relembrar grandes sucessos da banda, como as músicas Uma Carta, Amanhã Não Se Sabe e, principalmente, a música Carla, que fez com que muitos cantassem juntos de forma emocionante no encerramento do show do cantor. Durante o show de Marcus Menna, houve também a participação dos talentosos músicos Alyssa Lima e Yuri Saad, que são grandes apoiadores do cantor.

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO

Marcus Menna é um grande exemplo de superação. O cantor está retornando a rotina de shows 13 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência de complicações de uma lipoaspiração. Muitas pessoas poderiam não acreditar no seu retorno aos palcos, já que o incidente deixou o cantor com sérias sequelas neurológicas, mas quem prestigiou o evento em Rio Negro pôde perceber que o músico possui um grande talento e amor pela música, o que torna a sua volta aos palcos uma realidade e sucesso, encantando quem assiste aos seus shows.

Marcus também é um exemplo de simpatia. Durante a sua vinda a Rio Negro e Mafra, o músico atendeu a todos os fãs, tirou fotos e conversou com todos sempre mantendo a sua alegria em evidência. “Senti o calor do sul novamente. Algo que não é o clima, mas sim a energia de um público sensacional”, comentou o cantor. Da mesma forma, toda a sua equipe de produção atendeu a todos com muita afetividade, como a empresária e também esposa de Marcus, Flavia Guinancio, que é uma das grandes incentivadoras e responsáveis pela volta do cantor aos palcos.

HOMENAGEM

Na ocasião, os voluntários do Circo Social fizeram a entrega do Título de Embaixador Artístico aos músicos e produtores que colaboraram com o projeto. Marcus Menna foi um dos homenageados. O cantor se apresentou de forma voluntária no evento Show do Bem, colaborando assim com o projeto social.

CIRCO SOCIAL

Com o lema “Pessoas transformam Pessoas”, o projeto Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as ações são realizadas por voluntários. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Acesse o site e conheça o Circo Social: www.circosocial.org