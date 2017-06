Militares do 5º RCC participam de exercício com simulação virtual

Militares do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) participaram de um Exercício de Adestramento com Simulação Virtual (EASV) no Centro de Instrução de Blindados (C I Bld) na cidade de Santa Maria-RS.

O EASV foi desenvolvido em 2012, no âmbito da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld), e passou a fazer parte do programa de Instrução Militar do Comando de Operações Terrestre (PIM-COTER) em 2013. Para o ano de 2017, o exercício foi revisado e ampliado, passando a preparar os quadros para multiplicar o conhecimento adquirido nas duas semanas de instrução e nivelar conhecimentos acerca do Processo de Condução de Tropas empregando a Simulação Virtual Tática (SVT).

O exercício permite às unidades blindadas conduzir o adestramento com a integração das Funções de Combate que são mobilizadas em um emprego real. Todo o planejamento tático, avaliação e identificação das oportunidades de melhoria é conduzido com base no resultado dos engajamentos realizados no Steel Beasts. Esse software permite substituir sistemas de armas, veículos, aeronaves e outros equipamentos, cuja operação exige elevado grau de adestramento, disponibilidade de recursos financeiros, combustível e munição. Pelo fato de permitir a integração de um ambiente virtual comum, o Steel Beasts é excelente para o adestramento tático das frações.

Para esta atividade, foi criada uma Força-Tarefa Subunidade Blindada (FTSU) composta, além do efetivo de oficiais e sargentos do 5º RCC, por elementos do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado.

Fotos: 1º Ten Venturini