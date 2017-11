Moradora da Roseira faz desabafo nas redes sociais cobrando promessas de campanha não cumpridas de prefeito e vereadores

Nesta semana uma moradora da localidade da Roseira, em Rio Negro, expressou a sua indignação e dos demais moradores do bairro, com relação as péssimas condições das ruas do bairro bem como a falta de saneamento básico de falta de energia elétrica que várias localidades ainda não tem em Rio Negro.

“Sou moradora do bairro Roseira (Rio Negro) e gostaria de expor aqui a minha indignação com descaso e total abandono que o prefeito e vereadores da cidade de Rio Negro estão tendo com o nosso bairro”, começou assim o desabafo da moradora Eleandra do bairro, que neste final de semana postou uma mensagem nas redes sociais. O desabafo foi replicado por muitos que possuem o mesmo sentimento de indignação desta corajosa cidadã.

Ela faz uma cobrança direta e pede respostas a atual administração municipal de Rio Negro e aos vereadores que nas palavras dela: “em época de eleição sempre estavam aqui pedindo seus votos que honrassem os votos que aqui tiveram e nos trouxessem uma resposta sobre todos esses problemas, mas ressalto. Respostas que sejam cumpridas porquê de promessas já estamos fartos.”

Na publicação a moradora cita que as ruas da Roseira não são identificadas e que desde que a localidade deixou de ser rural para se tornar urbana nenhuma foi nominada o que traz diversos transtornos aos moradores. Apontou que agora todos naquela localidade pagam IPTU, mas não recebem nenhuma atenção do governo municipal rionegrense.

Destacou a qualidade da rua que leva até o bairro e as próprias vias da Roseira, que na opinião dela estão abandonadas e sem manutenção, fato que tem feito muitos moradores pagarem pedágio para virem até o centro da cidade, “Sem falar dessa praça de pedágio que foi a maior palhaçada com os moradores do bairro Roseira, somos obrigados a pagar um absurdo ou destruirmos nossos carros nessas ruas todas esburacadas”, disse no seu post.

Sobre a infraestrutura das ruas comentou no desabafo que algumas nem rede de energia elétrica possuem, e muito menos saneamento básico onde moradores despejam o esgoto na própria via.

O desabafo viralizou nas redes sociais, sempre acompanhado de apoio e mais cobrança às lideranças políticas de Rio Negro.

O executivo rionegrense até o fechamento desta edição não se pronunciou sobre o caso.