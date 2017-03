Moradores da Roseira cobram empenho de vereadores de Rio Negro

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negro do último dia 07, o morador da Roseira Bruno Francisco Alves usou a tribuna da Casa de Leis para pedir ações dos parlamentares municipais quanto a cobrança de pedágio feita pela Autopista Planalto Sul e referente as condições das estradas.

Em sua fala o morador do bairro da Roseira – hoje a localidade é reconhecida como área urbana e não rural – explanou aos vereadores sobre o projeto de lei federal que está em tramitação no Congresso Nacional que isenta moradores do pagamento de pedágio nas cidades que tem praça de cobrança, como é o caso de Rio Negro. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão no Senado Federal.

Bruno solicitou que os vereadores de alguma forma intercedam junto aos seus deputados federais e junto aos senadores paranaenses para que seja feita uma pressão para que o projeto de lei seja aprovado no senado e vá para a sanção presidencial. “Queria que os nobres vereadores assumissem a responsabilidade de promover esse encontro [com os deputados e senadores], juntamente com os representantes do executivo e da comunidade da Roseira, Retiro Bonito e Cunhupã”, pediu.

Indicou que os vereadores promovam uma reunião para tratar do assunto e para um contato com a Autopista para solicitar a direção da empresa que seja revisto o cadastro feito hoje para a isenção de pedágio. “[Precisamos] pedir a direção da Autopista a flexibilização do cadastro que já existe” – falou.

Segundo Bruno quando o cadastro foi adotado foi criada uma regra onde com o passar do tempo foi sendo mudada, impedindo que moradores da Roseira não possam fazer o cadastro, pois muitos não possuem fatura de luz em seu nome.

ESTRADAS CAÓTICAS NO INTERIOR DE RIO NEGRO

Não foi só sobre o pedágio que o morador da Roseira falou. Pediu também aos vereadores que intercedam junto ao executivo para que seja feito um trabalho de recuperação das estradas da localidade, principalmente na rua Jaime José Ruthes. Destacou que o serviço feito nas estradas do interior são insuficientes. “Rio Negro tem lucro, mas a Roseira não está vendo esse lucro, porque só vê o prejuízo”, cobrou lembrando a todos que agora os moradores da Roseira pagam IPTU.

Convidou ainda os vereadores a visitar mais a comunidade que precisa de pavimentação nas ruas, alinhamento predial, alargamento de vias, principalmente na rua principal que os moradores usam para desviar o pedágio. “Precisa a Prefeitura ir lá, disponibilizar seus funcionários com a equipe técnica”, apontou ante de finalizar sua fala.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Os vereadores se comprometeram em um curto espaço de tempo realizar uma audiência pública na localidade ou uma sessão itinerante da Câmara para debater o assunto, com a possibilidade da participação de deputados federais e senadores.