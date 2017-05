Mutirão de exames de ultrassonografia é realizado em Rio Negro durante o feriado

Nesta segunda feira, feriado do Dia do Trabalhador, a Secretaria Municipal da Saúde da cidade de Rio Negro realizou no Centro de Especialidades José Krajewski um mutirão de exames de ultrassonografia a pacientes vinculados à rede SUS do município.

O projeto atendeu 30 pacientes. O moderno aparelho de ultrassom completamente digital foi adquirido ano passado por determinação do prefeito Milton Paizani, que conseguiu disponibilizar os R$ 90.000,00 para a aquisição pela Secretaria Municipal da Saúde e tem sido muito útil para a população que utiliza os serviços gratuitos da saúde da prefeitura.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Simone Gondro, os objetivos foram atingidos, pois a demanda diária desses exames é muito grande e a agilidade e qualidade no diagnostico é fundamental para um bom tratamento dos pacientes. Para o médico Dr. Rodrigo Gondro, com disponibilidade e comprometimento dos profissionais, a saúde municipal pode dar um atendimento ainda melhor à população.

Segundo a Coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Anna Paula Kuhl Alves, neste mutirão foram realizados 30 exames, sendo de abdômen total, vias urinárias, articulações e de obstetrícia. Para o prefeito municipal Milton Paizani, a prefeitura de Rio Negro com sacrifícios, tem investido forte na saúde do município melhorando a estrutura física das unidades e modernizando equipamentos mesmo em período de grave crise no país, mas é fundamental que ações de comprometimento como a ocorrida pelos profissionais da saúde que trabalharam nesse mutirão de feriado, sejam exemplos a serem seguidos por todos.