Obras de pavimentação na Roseira devem ser concluídas em breve

As obras de pavimentação na Rua Gustavo Francisco, que dá acesso à localidade da Roseira, em Rio Negro, devem ser concluídas em breve.

A ordem de serviço assinada é no valor de R$ 110.771,03 e prevê a construção de calçadas em toda a sua extensão, bem como sinalização e pintura do asfalto já colocado. A empresa vencedora da licitação é a Paviplan, que tem o prazo de até três meses para conclusão das obras.

A obra foi uma parceria da prefeitura com o governo federal através de emenda parlamentar no valor de R$ 493.000,00 para asfaltamento, calçadas e pintura da rua, com contrapartida financeira da prefeitura. Esta obra e muitas outras de infraestrutura executadas nos últimos quatro anos, atendem projeto da prefeitura de levar melhorias para os bairros mais afastados e o interior, buscando desenvolver essas regiões.