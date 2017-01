Obras no perímetro urbano de Mafra exigem atenção dos motoristas

Devido as obras de alargamento em viadutos sobre as linhas férreas no perímetro urbano do município de Mafra, a rodovia BR 116 operava no Km 0 (divisa dos estados) em sistema pare e siga, já que o impacto é direto na rodovia.

Desde o dia 13 deste mês esta intervenção passou a operar no Km 1,9, local em que a concessionária Autopista Planalto Sul também realiza obras de alargamento desde julho.

No km 0 os semáforos ficarão operando no modo intermitente (alerta) e será mantida a lombada, para orientação e redução de velocidade dos usuários, pois as obras continuam na parte inferior do viaduto, sem intervenção na rodovia.

O prazo para conclusão da obra do Km 1,9 é de 5 meses. Após este período o pare e siga retorna para o Km 0 para finalização da obra no viaduto.

Em ambas as obras a fase inicial foi de perfuração das estacas e concretagem da fundação, que demanda tempo de cura do concreto.

Agora no Km 2 inicia-se a fase de alargamento propriamente dita. O mesmo acontece no Km 47 na região de Papanduva e depois segue para o Km 114 em Santa Cecília.

Entroncamento com a BR 280

A Autopista Planalto Sul realiza obras de execução de viaduto em desnível no entroncamento da BR 116 com a 280.

A parte inferior do dispositivo, onde fluirá o tráfego da BR 116, deve ficar pronto no final de janeiro. Já as alças, que receberão obras complementares, já em fase final, devem ser concluídas em 23/02. A concessionária espera concluir esta obra antes do feriado de Carnaval.