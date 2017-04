Ônibus com estudantes da UnC se envolve em grave acidente

Uma colisão frontal entre um ônibus e um carreta por volta das 23h desta terça-feira (04) interditou a rodovia BR 116 na altura do Km 184, Campo do Tenente por aproximadamente 3 horas.

O ônibus transportava 26 universitários que estudam na UnC de Mafra e estavam voltando para suas casas, município de Agudos do Sul, quando colidiu frontalmente com uma carreta VOLVO FH 440, com placas de Itaperucu/PR.

Um dos ocupantes do ônibus, o estudante Carlos Gabriel Munhoz entrou em óbito já no local do acidente. Quinze vítimas em estado de leve a médio, e outras 4 em estado grave foram encaminhadas para hospitais da região, Mafra, Rio Negro, Lapa e Curitiba (Hospital do Trabalhador). O motorista da carreta nada sofreu.

Por volta das 1h50 da madrugada a rodovia foi liberada em sistema pare e siga.

Por ser um acidente com múltiplas vítimas o Bombeiro Militar do Paraná e Santa Catarina também foram acionados, assim como o SAMU.

O trabalho em conjunto foi primordial para agilizar o atendimento. As causas deste acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.