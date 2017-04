Operação Boina Preta é realizada em Rio Negro

No período de 10 a 13 de abril, os soldados incorporados na 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, situada em Rio Negro, participaram da Operação Boina Preta, caracterizada por um exercício no terreno realizado ao final do Período de Instrução Individual Básica.

Durante esses dias, os militares tiveram instruções de Primeiros Socorros em Combate, Orientação Diurna e Noturna, Progressão no Terreno, Tiro de Ação Reflexa, Sobrevivência, dentre outras, desenvolvendo a rusticidade, a perseverança e o espírito de corpo da tropa.

A atividade foi concluída com a realização de uma marcha de 12 Km até o quartel da Bateria Antiaérea, onde os soldados foram surpreendidos pela presença de seus familiares e amigos. No local, foi realizada a solenidade de entrega da Boina Preta, símbolo do Combatente Blindado, coroando o término desta importante etapa no ano de instrução.