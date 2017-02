Orquestra de Riomafra abre inscrições para novos Instrumentistas e Canto Coral

Compartilhar no Facebook

A Orquestra Filarmônica Santa Cecília teve o início de suas atividades em 2016 como uma Orquestra de Câmara, formada por instrumentos de corda e metais. Em 2017 abre vagas para Canto Coral adulto, e para Orquestra, nos naipes de madeiras, metais e percussão, proporcionando a formação sinfônica.

A missão é dar aulas de música, com aprendizagem da técnica, conhecimento técnico e prática. O objetivo final é a educação, visualizando, inclusive, oportunidades de vida profissional aos nossos jovens como futuros instrumentistas, professores etc. Além da inclusão na música e a formação cultural, as aulas têm como objetivo a inserção dos alunos na orquestra.

Confira o regulamento para as inscrições:

DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições para o processo seletivo terão início no dia 20 de Fevereiro e serão encerradas no dia 10 de Março de 2017.

As inscrições são gratuitas.

Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado.

Para participar da orquestra, e do canto coral, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição (clique aqui para visualizar), e enviar para o e-mail: querotocarnaorquestra@gmail.com. (Para instrumentos, no caso de menor de 18 anos enviar autorização dos pais ou responsável).

DAS VAGAS:

São oferecidas 38 vagas para os seguintes instrumentos.

ESPECIALIDADE VAGAS Violino 15 vagas Viola 06 vagas Violoncelo 04 vagas Contrabaixo 03 vagas Clarineta 02 vagas Flauta Transversal 01 vaga Oboé 02 vagas Trompa 02 vagas Trombone 02 vagas Timpanista 01 Vaga

O número de vagas por naipe poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

DAS VAGAS PARA CANTO CORAL:

Para o Coral adulto são oferecidas 50 vagas – 30 vagas femininas e 20 masculinas.

Idade mínima: 18 anos.

DAS PROVAS:

O processo seletivo para Instrumentos e Canto/Coral, será realizado nos dias 15 e 16 de março de 2017 com Banca Examinadora. (horário e local das provas a serem informados por e-mail):

O candidato deverá comparecer ao local de realização de sua prova prática munido de instrumento próprio e das partes e/ou partituras das obras a serem interpretadas.

Será disponibilizada na sala de audição uma estante para partituras.

Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da audição com antecedência mínima de 30 minutos antes do horário fixado para o início da audição, portando documento oficial de identidade.

O candidato deverá realizar quaisquer aquecimentos, ajustes, montagens e desmontagens de instrumento antes do início de sua prova.

INSTRUMENTOS

Execução do trecho musical recebido no ato da prova (leitura de primeira vista).

Execução de obra de livre escolha com duração de até de 3 (três) minutos, sem acompanhamento.

Execução de escalas de livre escolha.

CANTO

A avaliação vocal (classificação), será através de exercícios de vocalizes, com auxílio da professora, e tendo como instrumento para acompanhamento – piano.

Será avaliado: afinação, ritmo, dicção, ressonância e postura do (a) coralista, e capacidade de percepção de tons. Não é necessário saber ler partitura e/ou ter participado de outros grupos de canto/coral ou musicais.

DA AVALIAÇÃO:

A banca examinadora será composta por profissionais da área musical, professores de cordas, metais e canto.

A avaliação dos candidatos será por meio da conceituação: “Apto” ou “Não Apto”, de acordo com os resultados das provas práticas:

A decisão da Banca Examinadora é soberana e irrecorrível.

DO RESULTADO:

Os candidatos selecionados pela banca examinadora serão contactados diretamente pela coordenação da orquestra no dia 17 de Março de 2017, via e-mail ou telefone disponível.

DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES:

Os ensaios da ORQUESTRA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA e CORAL, serão realizados na sala de ensaios, no salão paroquial 6 de Agosto, endereço: Rua Dr. Getúlio Vargas, 168, Rio Negro – PR.

Os ensaios da orquestra ocorrerão duas vezes por semana, com duração de duas horas, ficando a critério único e exclusivo dos professores, efetuar eventuais alterações nas datas e horários previamente estabelecidos que se fizerem necessários.

O ensaio do Coral, ocorrerá uma vez por semana, com duração de uma hora e meia, ficando a critério único e exclusivo da professora, efetuar eventuais alterações nas datas e horários previamente estabelecidos que se fizerem necessários.

Assiduidade, pontualidade e rendimento são prerrogativas para a permanência do participante no corpo da ORQUESTRA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA e CANTO CORAL.

Cabe ao participante arcar com as despesas de locomoção e alimentação, decorrentes da sua participação na ORQUESTRA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA e CANTO CORAL.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ao ingressar na ORQUESTRA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA e respectivo CORAL, o participante estará automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, a utilizar sua imagem, nome, som de voz e demais características físicas para toda e qualquer forma de divulgação do projeto.

A autorização de uso de imagem do participante é gratuita e livre de qualquer ônus ou encargo da imagem, nome, som de voz e demais características físicas do participante em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizados ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, para ampla e irrestrita divulgação do projeto ORQUESTRA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA.

É de responsabilidade do Integrante o instrumento musical bem como sua manutenção.

É de responsabilidade do coralista, todo o material (partituras/letras) que lhe será disponibilizado,bem como, sua impressão e manutenção.

DA ORQUESTRA:

A iniciativa de constituição da Orquestra Filarmônica Santa Cecília propõe a superação das dificuldades encontradas no Brasil para a formação de conjuntos musicais estáveis e duradouros. Além de permitir o acesso a um bem cultural que se encontra fora do alcance da maior parte da população, o projeto proporciona o aprimoramento técnico e artístico de jovens músicos, visualizando, inclusive, oportunidades de vida profissional como futuros instrumentistas, professores etc.

A Orquestra é composta por um grupo voluntário de músicos: Maestro, regentes, arranjadores, professores, alunos e músicos que já tem certa experiência em instrumentos de orquestra.

Neste sentido, seu objetivo é desenvolver a cultura da música de orquestra, e canto coral em Mafra e Região. A realização de concertos públicos gratuitos, irá contribuir para a formação e valorização do músico local e regional, elevando o nome do município e região, bem como, contribuir na construção de uma sociedade mais humanizada, organizada, participativa e feliz.

MAIS INFORMAÇÕES.

E-mail: querotocarnaorquestra@gmail.com

Facebook: facebook.com/orquestrasantacecilia

Fone: (47) 9 8842 2931 – Professor Edson

(47) 9 9776 9803 – Professor Evandro

(47) 9 8459 8484 – Professora Roslin

(47) 9 8463 9257 – Professor Mauri

Confira algumas fotos dos ensaios que ocorrem no salão 6 de Agosto em Rio Negro: