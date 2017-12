Parque infantil é inaugurado no “Seminário”

Nesta semana foi oficialmente inaugurado o parque infantil temático no espaço do Parque Ecoturístico São Luis de Tolosa (Seminário). A obra foi viabilizada numa parceria da prefeitura com o Rotary e voluntários. Contou também com trabalhos de uma arquiteta e acadêmicos da UnC, membros do Rotary, Associação de Moradores da Vila Paraná e outros. Os brinquedos possuem as características naturais do parque, sendo utilizada praticamente só madeira bruta.

O espaço do Seminário é bastante frequentado nos finais de semana e agora, além do cinema gratuito aos domingos, também terá a opção dos brinquedos do novo parquinho para as crianças. “Parcerias como essa com o Rotary Riomafra e voluntários são sempre bem-vindas, pois atendem o interesse público e os anseios do povo”, comentou o prefeito Milton Paizani.