Participe da Caminhada na Natureza “Caminhos do Seminário”

No próximo dia 30 de abril, domingo, acontece em Rio Negro a Caminhada na Natureza “Caminhos do Seminário”. Uma caminhada de 11,5 km que contempla as paisagens do meio rural rionegrense.

A concentração inicia às 8h30 na Associação de Moradores Seminário, próximo ao Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, com aquecimento e largada prevista para as 9h.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Emater Paraná.

A “Caminhada na Natureza” é um esporte popular que busca estimular a prática de atividade física e o turismo rural. A participação é gratuita. No trajeto os caminhantes terão a oportunidade de conhecer propriedades particulares, atrativos rurais e naturais como a Unidade de Conservação do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa.

As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.rionegro.pr.gov.br/CaminhosDoSeminario2017, ou ainda no link disponível em Facebook.com/RioNegroOficial. Também será possível fazer a inscrição no dia do evento.

ALIMENTAÇÃO

Haverá alimentação por adesão, sendo servido café da manhã ao custo de R$ 15, almoço R$ 25, ou ainda o pacote com café da manhã e almoço a R$ 35. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo e-mail turismoemrionegro@gmail.com. Lembrando que a participação na caminhada é gratuita.

Mais informações: (47) 3643-7664, ou facebook.com/RioNegroOficial.

DICAS PARA A CAMINHADA: