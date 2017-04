Páscoa… A esperança de uma vida nova

Neste domingo os cristãos celebrarão a data comemorativa mais importante do ano: a Páscoa, onde Jesus Cristo com sua paixão e morte de cruz deu vida nova a todos os seres humanos que acreditam na sua ressurreição

A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo, onde, após morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro permanecendo por três dias, até sua ressurreição. Para as culturas ocidentais, trata-se de uma das datas comemorativas mais importantes, em que na semana anterior à Páscoa é considerada como Semana Santa, tendo seu inicio no Domingo de Ramos que marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalem.

A palavra Páscoa vem do termo em hebraico Pesach, cujo sentido simbólico é de “passagem” comum às celebrações pagãs (passagem do inverno para a primavera) e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Terra prometida), onde ambos os significados relacionam-se com a esperança de uma vida nova.

Além disso, para os judeus, a Páscoa tem um significado muito importante. Após passarem anos aprisionados pelos faraós, marca a fuga do povo judaico do Egito. Na comemoração da Páscoa, os judeus fazem e comem o Matza (pão sem fermento) para relembrar a fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão.

Para representar este momento, a Páscoa é repleta de símbolos. O cordeiro simboliza para o católico Cristo, que é o cordeiro de Deus, e se sacrificou em favor de todo o rebanho. O pão e o vinho representam o seu corpo e sangue, os quais foram dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna, dando vazão ao seu amor. A cruz da ressurreição simboliza ao mesmo tempo, sofrimento e ressurreição. A tradição dos coelhos da Páscoa foi trazida para a América pelos imigrantes Alemães, onde eles “visitavam” as crianças e “escondiam” os ovos de Páscoa para que pudessem procurar. No Egito, simboliza também a fertilidade, o nascimento e a vida. O chocolate foi considerado como algo sagrado pelas civilizações dos maias e astecas, assim como o ouro. Na Europa o chocolate aparece a partir do século XVI. Já os ovos de Páscoa simbolizam o nascimento, a ressurreição e o nascimento de uma nova vida. Na antiguidade, os ovos não eram comestíveis, e sim apenas um presente simbólico.

Por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia todo ano?

O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da Lua Cheia que ocorre no dia ou depois de 21 de março (a data do equinócio). Entretanto, a data da Lua Cheia não é a real, mas a definida nas Tabelas Eclesiásticas. (A igreja, para obter consistência na data da Páscoa decidiu, no Conselho de Nicea em 325 d.C, definir a Páscoa relacionada a uma Lua imaginária – conhecida como a “lua eclesiástica”).

A Quarta-feira de Cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa, e, portanto a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Esse é o período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas.

Com esta definição, a data da Páscoa pode ser determinada sem grande conhecimento astronômico. Mas a sequência de datas varia de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de março e no máximo em 24 de abril, transformando a Páscoa numa festa “móvel”.

De fato, a sequência exata de datas da Páscoa repete-se aproximadamente em 5.700.000 anos no nosso calendário Gregoriano.

A Páscoa de hoje é mais dinheiro do que fé?

Já se passaram os tempos de que a Páscoa era simplesmente comemorada em função da fé, com sentimento e alegria pela ressurreição de Jesus Cristo. Onde os parentes e amigos se reuniam para fazer o almoço de Páscoa. O presente que todos ganhavam eram ovos de galinhas pintados ou com desenhos simbolizando a fé.

Hoje isso já virou um verdadeiro comércio, em que todos pensam somente no lucro que irão ter com a venda de ovos de chocolate. É uma verdadeira correria entre fabricantes concorrentes para ver quem apresenta o ovo de chocolate mais bonito e mais gostoso. Fé? Que fé? Nesta hora poucos se lembram do verdadeiro significado que tem o dia de Páscoa.

Para a Páscoa comercial Jesus não tem valor, ovo de páscoa é o que vale, coelho é enfeite e etc. Na páscoa católica, Jesus é o centro das atenções, o ovo representa vida nova em Cristo, e coelho simboliza a multidão de cristãos espalhados ao mundo. A páscoa católica cristã, tem significado, ao contrario da comercial. Porque a cristã é a Páscoa da ressurreição, a comercial é a Páscoa do chocolate.

A morte e ressurreição de Cristo devem ser lembradas por nós em todos os dias, porque tudo aquilo aconteceu única e exclusivamente para te limpar dos seus pecados. Jesus morreu e ressuscitou por você. E o que fazemos em troca? Lembramos disso. uma vez por ano comprando ovos de Páscoa?