Páscoa sem óbitos pelo segundo ano consecutivo na BR 116

Compartilhar no Facebook

Cerca de 153 mil veículos circularam pela BR 116 no trecho administrado pela Arteris através da Autopista Planalto Sul entre os dias 13/04 a 16/04.

Pelo segundo ano consecutivo a concessionária não registrou nenhum óbito entre Curitiba e a divisa com o Rio Grande do Sul no feriado da Semana Santa.

Ao todo foram 561 atendimentos no período, mais de 800 chamados ao 0800 da concessionária, 224 atendimentos mecânicos e 37 clínicos. Foram 16 acidentes, três vítimas leves, uma grave (colisão lateral no km 155 Paraná) e 30 ilesos.

“A cada operação demandamos esforços conjuntos de toda a concessionária, com ações concentradas em reduzir acidentes, e principalmente óbitos”, destacou o coordenador de operações da concessionária, José Júnior.