Pastor rionegrense lança livro sobre Dízimos & Ofertas

Na noite do dia 24 de março, o templo da igreja Assembleia de Deus em Rio Negro – Ministério Catarinense ficou lotado para ouvir a mensagem da Palavra de Deus transmitida pelo pastor Sergio Melfior. Era o culto em Ações de Graças e lançamento do Livro “Dízimos & Ofertas – Ferramenta De Deus Para Abençoa-lo e ajuda-lo a fazer a diferença na terra”, escrito pelo pastor Adair Afonso Tourinho, presidente da Igreja em Rio Negro e segundo coordenador do Conselho de pastores da 6ª Região da CIADESCP.

Diversos pastores presidentes das igrejas da sexta da região da CIADESCP se fizeram presentes, dentre eles o Pr Vilson Jose Dias presidente da Igreja em Canoinhas, Pr. Adonias Monteiro, Presidente da igreja em Mafra e Pr Milton de Oliveira, Presidente da igreja em Major Vieira. Outros pastores, evangelistas e obreiros de outras cidades também marcaram presença. Uma equipe de pastores da cidade de Joinville acompanhou o pastor Sergio.

O culto aconteceu embaixo de uma grande presença do Senhor nosso Deus. O Pastor Sergio referiu-se ao livro dizendo que atendeu com muito carinho o honroso convite para fazer a apresentação do livro, em razão de conhecer o perfil do pastor Adair, bem como, ter acompanhado sua trajetória ministerial deste a mocidade, uma vez que serviram a Jesus na mesma época em que eram jovens.

Também chamou-lhe muito a atenção a forma de abordagem do assunto sobre Dízimos e Ofertas expresso nas paginas do mesmo. Recomendou a leitura do mesmo e disse desejar colocar um exemplar nas mãos de cada um dos obreiros do campo de Joinville.

O autor do livro, pastor Adair Afonso Tourinho, emocionado, assim se expressou: “Quero dedicar toda a honra ao senhor Jesus Cristo. E se aplauso eu receber no calvário irei me gloriar, a Deus seja a glória. para todo o sempre amém. Registro meu agradecimento ao nobre amigo, presidente da igreja em Joinville e secretário da nossa convenção, Pr. Sérgio, em aceitar o nosso convite para fazer a apresentação do livro e ainda se dispor vir a Rio Negro para realizar o lançamento. Agradeço também ao jornalista e Pastor Douglas Júlio Dias, pastor da igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Papanduva/SC pelo incentivo e coordenação na produção deste livro. Agradeço ainda a minha amada família, companheiros de ministério e a igreja de um modo geral, por todas as palavras de estimulo e consideração a mim dirigidas. Deus os recompense!”.

Agora o livro está disponível ao publico apreciador de uma boa leitura ou estudo bíblico, sendo mais uma ferramenta de instruções e ensino.

Confira as foto do evento: