Pedágio na BR-116 possui novas tarifas

Desde a meia-noite desta segunda-feira (19) está em vigor a nova tarifa de pedágio na BR-116 de Curitiba até Capão Alto, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul.

As novas tarifas foram reajustadas em 16,68% (veja tabela abaixo). Ao definir o novo valor, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) considerou, além da reposição acionária (IPCA), o impacto da nova Lei dos Caminhoneiros (Lei nº 13103/2015), que prevê a não-cobrança dos eixos suspensos para caminhões vazios e o aumento da tolerância dos limites de peso, passando de 5% para 10%. A mudança causa o incremento do sobrepeso no pavimento e consequentemente o seu desgaste prematuro, acarretando no aumento do programa de manutenção do pavimento. Além disso, foram contemplados nos cálculos os gastos com desapropriação, remoção de interferências e as manutenção, conservação e monitoração das novas obras.

“A Autopista Planalto Sul utiliza os recursos arrecadados por meio das tarifas de pedágio para modernizar a BR-116, sempre mediante o controle e fiscalização da ANTT”, afirma Cesar Sass. “A rodovia é muito importante para a população do Paraná e Santa Catarina, além dos transportadores que operam na conexão dos países do Mercosul, e precisa receber investimentos para permitir aos seus usuários as melhores condições de tráfego e segurança.”

As tarifas de pedágio também são responsáveis por financiar os serviços de socorro de saúde e mecânico, assim como a estrutura de monitoramento da BR-116.