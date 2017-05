Pedágio solidário garante a compra de camisas para a escolinha UFC Circo Social

No mês de março o Circo Social realizou um pedágio solidário no “semáforo do Bradesco”, em Mafra, com o objetivo de arrecadar fundos para serem usados nas ações voluntárias do projeto.

Com a importante ajuda da população que colaborou com doações durante a ação, foi possível investir na confecção de camisas para os atletas da escolinha de futebol UFC (Um Futuro Craque).

As camisas possuem o logotipo da escolinha UFC e também do Circo Social. E como forma de valorizar os atletas, foram confeccionadas com o nome ou apelido de cada jogador, além da numeração. Possuem as cores verde e branca. A entrega foi feita pelos voluntários do projeto no último domingo durante os treinos.

A escolinha de futebol UFC atua em parceria com o Circo Social, fazendo do esporte uma ferramenta para ascensão social de crianças e jovens, em busca de uma melhor integração com a sociedade. Atende gratuitamente no bairro Alto, em Rio Negro, crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. As atividades são realizadas aos domingos pelo professor voluntário Alex Prado. As aulas ocorrem na quadra de esportes do Centro da Juventude.

Todos que desejam praticar o futebol com o objetivo de ser um futuro craque no esporte e na vida estão convidados a participar da escolinha. Todas as informações podem ser obtidas através do contato direto com o professor Alex Prado: (47) 98419-6371.

Com o lema “Pessoas transformam pessoas”, o projeto Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as ações são realizadas por voluntários. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Atualmente o Circo Social realiza ações no âmbito social, cultural, educativo e esportivo, realizando eventos beneficentes em diversas comunidades, como o show musical com personagens infantis, Café Solidário e palestras voluntárias para adultos e crianças, além de apoiar a escolinha de futebol UFC.

