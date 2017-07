Polícia de Rio Negro deverá receber duas viaturas do Estado

A distribuição das novas viaturas foi feita a partir de um planejamento estratégico elaborado pela Polícia Militar e Polícia Civil, tendo como base os índices de criminalidade registrados nos municípios paranaenses e procurando atender todas as regiões do Paraná

Na manhã da última terça-feira (27), o governador entregou mais de 457 novas viaturas para as polícias militar e civil. Vários municípios da RMC receberam viaturas como os municípios vizinhos de Campo do Tenente e Quitadinha

O governador Beto Richa e o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária Wagner Mesquita entregaram nesta terça-feira (27), às 11h, mais 457 novas viaturas para a Polícia Militar, Polícia Civil e Científica do Paraná. Personalizados com o nome do município onde ficarão baseados, os veículos seguirão para todas as regiões do Paraná.

São as primeiras de um lote de 1.100 unidades adquiridas pelo governo do estado, com investimento de R$ 112,3 milhões. A entrega foi feita no estacionamento do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

MUNICÍPIOS

A distribuição das novas viaturas foi feita a partir de um planejamento estratégico elaborado pela Polícia Militar e Polícia Civil, tendo como base os índices de criminalidade registrados nos municípios paranaenses e procurando atender todas as regiões do Paraná.

O delegado-geral da Polícia Civil, Júlio Reis, explicou que a prioridade é o interior do Estado. “É um importante incremento para os trabalhos de busca de informações e investigação. A partir de amanhã as viaturas estarão atuando nas ruas”, afirmou.

A PM também identificou os municípios do interior como a principal demanda. “A proposta é que todos os municípios recebam um veículo novo. Analisamos a extensão geográfica, demografia e os índices de criminalidade e violência e os municípios apresentaram, neste momento, a maior necessidade”, afirmou o comandante-geral da corporação, coronel Maurício Tortato.

O município de Rio Negro recebeu duas novas viaturas, que deverão ser utilizadas para amenizar o grave problema de segurança que o município vem enfrentando. Porém é apenas paliativo, visto que o contingente das policias, civil e militar ainda não receberam novos efetivos.

VIATURAS

Das unidades destinadas à PM e à Polícia Civil, 90 são modelo Toyota/Etios, 20 Renault/Oroch, 117 Fiat/Palio Adventure, 90 Volkswagen/Amarok e 40 Renaut/Duster para a Polícia Militar, e 100 Renault/Duster para a Polícia Civil.

As novas viaturas contam com celas humanizadas. Nelas os presos podem ser conduzidos no banco de trás do veículo, dependendo da gravidade do delito.

De 2011 para cá, o Governo Estadual ampliou a frota das polícias do Paraná em mais de três mil veículos.

Durante a cerimônia foi enaltecido que graças a um esforço conjunto de lideranças locais, 18 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), receberam 28 novas viaturas para reforçar os trabalhos de segurança das polícias Civil e Militar. Os novos veículos irão complementar a frota nos seguintes municípios:

Agudos do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Carambeí, Cerro Azul, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná, Ventania.