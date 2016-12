Portal do TCE-PR detalha todas as despesas, receitas e contratos nos municípios paranaenses

O dia 2 de dezembro marcou um novo passo na evolu√ß√£o tecnol√≥gica do Tribunal de Contas do Estado do Paran√° (TCE-PR). Nesta data, foram introduzidas na p√°gina do √≥rg√£o de controle na internet novas funcionalidades, que facilitam o acesso do cidad√£o e dos jurisdicionados ‚Äď gestores p√ļblicos obrigados a prestar contas √† corte ‚Äď a decis√Ķes, servi√ßos e informa√ß√Ķes. ‚ÄúTrata-se de uma adapta√ß√£o inescap√°vel, que coloca o nosso portal em conson√Ęncia com as pr√°ticas mais atuais em termos de usabilidade na internet‚ÄĚ, declara o presidente, conselheiro Ivan Bonilha.

Esta √© a primeira interven√ß√£o significativa no portal, desde o seu lan√ßamento, em 2012. Al√©m de uma simplifica√ß√£o no menu superior, que tornou mais intuitiva a busca pelos conte√ļdos e o acesso aos servi√ßos voltados aos jurisdicionados, algumas das p√°ginas mais procuradas pelos usu√°rios receberam destaque na home page. A consulta processual, por exemplo, foi situada logo abaixo da √°rea de not√≠cias, assim como o acesso √†s sess√Ķes dos √≥rg√£os colegiados ‚Äď que antes ficavam no canto inferior direito da p√°gina inicial.

Outro conte√ļdo muito procurado pelos usu√°rios √© o di√°rio eletr√īnico do TCE, que ficava quatro n√≠veis al√©m da p√°gina principal. Antes, a pessoa interessada em procurar informa√ß√Ķes no √≥rg√£o oficial de informa√ß√Ķes da corte tinha de dar quatro cliques at√© acessar o DETC. Agora, ele foi situado na p√°gina inicial. Por sua vez, os cursos oferecidos pela Escola de Gest√£o P√ļblica do Tribunal (EGP) poder√£o ser acessados tanto pelo canto superior esquerdo quanto no quadro no canto inferior direito da p√°gina, onde tamb√©m est√£o dispon√≠veis a Revista Digital e Publica√ß√Ķes de interesse do cidad√£o e do jurisdicionado.

As mudan√ßas foram apresentadas √† Diretoria Geral do TCE-PR por uma comiss√£o de servidores, nomeada especialmente com o objetivo de atualizar o portal do √≥rg√£o na internet. E levaram em considera√ß√£o as manifesta√ß√Ķes dos pr√≥prios usu√°rios, consultados mediante pesquisa de opini√£o. A Comiss√£o de Reestrutura√ß√£o do Portal tamb√©m ouviu diretores, coordenadores e servidores do Tribunal, al√©m de realizar um benchmark entre as melhores pr√°ticas desenvolvidas por outras cortes de contas do pa√≠s.

O endere√ßo eletr√īnico do servi√ßo √©: http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Graficos/GraficoDespesa/Despesas

A reda√ß√£o do jornal Gazeta de Riomafra testou a nova ferramenta e visualizou por exemplo, quanto o munic√≠pio de Rio Negro gastou em todas as √°reas no ano de 2015, detalhado por setor, bem como outras informa√ß√Ķes, como gasto com pessoal na educa√ß√£o, sa√ļde e at√© a taxa de pobreza no munic√≠pio, como segue:

Despesas em 2015

Essencial à Justiça                   R$     647.405,04

Administração                          R$  6.543.670,41

Seguran√ßa P√ļblica¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† R$¬†¬†¬†¬† 137.069,74

Assistência Social                    R$  1.648.189,02

Sa√ļde¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† R$ 18.756.572,96

Trabalho                                  R$        89.671,65

Educação                                R$ 21.790.179,18

Cultura                                     R$      876.541,16

Urbanismo                               R$   9.824.303,98

Habitação                                R$      176.303,52

Gestão Ambiental                     R$   1.326.518,29

Agricultura                               R$   1.488.608,52

Ind√ļstria¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† R$¬†¬†¬†¬†¬† 185.997,14

Comércio e Serviços                R$       846.022,63

Energia                                    R$    1.831.218,44

Transporte                               R$    1.935.311,44

Desporto e Lazer                      R$       779.842,09

Encargos Especiais                 R$    3.330.952,95

Receita do município de 2013 a 2016

Ano                  Meses              Valor

2013                 12                    R$ 58.116.236,85

2014                 12                    R$ 65.839.161,77

2015                 12                    R$ 69.584.394,02

2016                   9                    R$ 58.169.782,62

Receita Corrente Líquida           R$ 52.527.216,28

Despesa de Pessoal                R$ 35.243.818,50          50,69% da RCL

Base de C√°lculo Educa√ß√£o R$39.033.565,36 Aplicado em Educa√ß√£o R$10.094.711,60 25,86% Base de C√°lculo Sa√ļde R$38.374.670,50 Aplicado em Sa√ļde R$12.276.692,42 31,99%

Taxa de Pobreza 7,20%

Conclu√≠mos ser uma ferramenta poderosa e muito bem elaborada pelo TCE, onde deixar√° a sociedade bem informada em alerta com rela√ß√£o tudo que se passa nas administra√ß√Ķes p√ļblicas nos munic√≠pios do Paran√°.