Preço médio da gasolina em Rio Negro está entre os 10 mais caros do estado

Comparação é junto às cidades polos onde a ANP realiza suas pesquisas. O preço do diesel é ainda mais preocupante, coloca Rio Negro como a 6ª mais cara do estado

Não é só o consumidor mafrense que está pagando caro para abastecer seu carro com gasolina, conforme mostrou a matéria publicada na edição da última quarta-feira do jornal Gazeta de Riomafra. Em Rio Negro o preço médio do combustível é de R$ 3,620, acima do preço médio divulgado pela ANP nos polos de Curitiba, Campo Largo e Araucária. Já o diesel a situação é ainda mais preocupante, Rio Negro aparece na 6ª colocação entre as mais caras do estado, com o preço médio pesquisado de R$ 2,808, onde a reportagem da Gazeta de Riomafra saiu a campo fazendo pesquisa nos postos rio-negrenses.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, realiza pesquisas semanais em todos os estados na união. A pesquisa é separada nos estados em “cidade pólos”, no Paraná são 30 pólos – Apucarana, Arapongas, Araucária, Assis Chateaubriand, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Londrina, Marechal Candido Rondon, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina, São Jose dos Pinhais, Toledo, Umuarama e União da Vitoria.

O preço médio da gasolina em Rio Negro ficou em R$ 3,620, sendo R$ 3,790 o valor mais alto e R$ 3,440 o valor mais baixo. No diesel a média ficou em R$ 2,808, R$ 2,990 – valor mais alto – e R$ 2,590 – valor mais baixo.

A capital Curitiba é que tem a gasolina mais barata R$ 3,15. O município de Francisco Beltrão é a que tem a média mais cara R$ 3,73.

A Agência Reguladora realizou a pesquisa entre os dias 25/06 e 01/07. Os valores médios podem ser encontrados no link de levantamentos de preço da ANP.

RANKING DA GASOLINA

Francisco Beltrão R$ 3,73 Apucarana R$ 3,713 Laranjeiras do Sul R$ 3,680 Cianorte R$ 3,673 Foz do Iguaçu R$ 3,672 Marechal Candido Rondon R$ 3,67 Umuarama R$ 3,668 Cornélio Procópio R$ 3,635 Pato Branco R$ 3,634 Rio Negro R$ 3,620 Maringá R$ 3,620 Assis Chateaubriand R$ 3,616 Castro R$ 3,615 Toledo R$ 3,615 Arapongas R$ 3,608 União da Vitoria R$ 3,591 Santo Antonio Da Platina R$ 3,585 Paranaguá R$ 3,583 Ponta Grossa R$ 3,547 Cascavel R$ 3,531 Paranavaí R$ 3,521 Campo Mourão R$ 3,506 Colombo R$ 3,446 Londrina R$ 3,421 Cambe R$ 3,393 Campo Largo R$ 3,387 Guarapuava R$ 3,377 Araucária R$ 3,309 Pinhais R$ 3,281 São Jose Dos Pinhais R$ 3,254 Curitiba R$ 3,15

RANKING DO DIESEL