Prefeitos e vereadores tomaram posse em Riomafra

Os 13 vereadores eleitos em Mafra e os nove eleitos em Rio Negro, juntamente com os dois prefeitos riomafrenses reeleitos Wellington Bielecki (PSD) e Milton Paizani (PSDB) e seus vices: Vicente Saliba (PDT) e James Valério (PSDB) tomaram posse no último dia 1º de janeiro em cerimônias no Cine Emacite Plus e no Clube Rionegrense respectivamente.

MAFRA

O prefeito mafrense Wellington reassume o cargo para mais quatro anos de mandato, onde no seu discurso de posse, agradeceu o apoio incondicional de sua família e a colaboração dos amigos, bem como a confiança dos munícipes depositada nas urnas. Ele falou da situação em que Mafra se encontra hoje, de desenvolvimento, rumo ao centenário, enquanto o país atravessa uma crise sem precedentes.  “A crise econômica de 2016 impactou os diversos setores da economia tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, atingindo também as finanças das pessoas. Esta deterioração do quadro econômico vai influenciar na conduta dos gestores municipais eleitos”, explicou. Wellington, apesar de retratar esta situação, mostrou-se esperançoso quanto ao futuro de Mafra. “Nós estamos caminhando para um rumo diferente, dando exemplo no que diz respeito à harmonia e sintonia política e prosperidade na relação de emprego e renda. A crise abalou as prefeituras, assim como a de Mafra, que vem sofrendo anos com a falta de gestão”. O prefeito acrescentou ainda: “eu não tenho dúvidas que Mafra voltará a ser referência no cenário catarinense. Estamos abrindo vagas de trabalho e capacitando nossos filhos. Exemplo disso é a multinacional Kromberg e Schubert que já iniciou suas atividades em nossa cidade”.

Bielecki destacou ainda a união entre os poderes executivo e legislativo, contando novamente com a parceria dos vereadores. “A vocês que iniciam comigo esta nova jornada, espero que caminhemos juntos. Esperamos trabalhar, da mesma forma, em total sintonia e união, a exemplo da legislatura anterior. Desta forma estaremos prestando contas aos moradores de Mafra que são a razão de estarmos aqui”, declarou.

Wellington se dirigiu ainda aos servidores públicos, agradecendo a colaboração no último mandato ratificando a confiança deles nesta gestão. “Servidores, vocês que dia após dia trabalham no atendimento às necessidades da população, fazem a imagem da Prefeitura. Queremos que esta seja transparente, receptiva e pró-ativa. Conto com vocês. Muito obrigada”, concluiu.

MESA DIRETORA

Após a cerimônia de posse, foi realizada a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, presidida pelo vereador mais votado e presidente interino José Marcos Witt, secretariado pela vereadora Claudia Maria Bus (Ad hoc). Foi eleito como presidente da mesa diretora o vereador Éder Gielgen, tendo como vice-presidente o vereador Adilson Sabatke, primeira secretária a vereadora Claudia Maria Bus e segundo secretário o vereador Valdir Sokolski.

Depois da cerimônia solene os empossados e demais convidados foram agraciados com a exibição do filme “Moama – Um mar de aventuras”, cortesia da diretoria do Cineplus Emacite.

Veja como está composto o executivo e legislativo mafrense

Prefeito Wellington Roberto Bielecki, vice-prefeito Vicente de Paulo Bezerra Saliba e os 13 vereadores: José Marcos Witt (Wittinho), João Carlos Reiser (João Enfermeiro), Vanderlei Peters (Vande da Farmácia), Elcion José Peters (Elcio do Hospital), Dimas Humenhuk, Cirineu Corrêa Cardoso (Sgt. Cirineu), Adilson Sabatke, Valdir Sokolski, Claudia Maria Bus e os vereadores reeleitos: Abel Bicheski (Bello), Eder Gielgen (Professor Eder), Marise Valério Braz de Oliveira e Edenilson Schelbauer.

RIO NEGRO

O também prefeito reeleito, tucano Milton Paizani em seu discurso, prometeu que Rio Negro crescerá mais e que novas novidades estarão por vir em seu segundo mandato e que metas serão fixadas no gabinete e cumpridas à risca.

EXECUTIVO E LEGISLATIVO RIONEGRENSE

Tomaram posse em sessão solene o prefeito Milton José Paizani, vice-prefeito James Karson Valério, bem como os vereadores: Alessandro Cristian Von Linsingen, Gari Vinicio Kiatkoski, Elcio Josué Colaço, Rodrigo Otávio Gondro, Odair Pereira, Luiz Lourenço Pimentel Neto, Sidney Itamar Wolter, João Alves e Mauricio Valério.

Na mesma ocasião, por unanimidade de votos dos vereadores, foi eleita e empossada a mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Negro, para o corrente ano, com a seguinte composição:

Presidente: Alessandro Cristian Von Linsingen – PSC

Vice-presidente: Elcio Josué Colaço – PTB

1º secretário: Gari Vinicio Kiatkoski – PSDB

2º secretário: Mauricio Valério – PDT.

As atividades legislativas tiveram início no dia 07 de fevereiro; as Sessões Ordinárias regimentalmente são todas as terças-feiras às 19h.