Prestigie o Ballet “Oração pelo fim do mundo” em Rio Negro

A prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, convida a todos para a apresentação do espetáculo “Oração pelo fim do mundo” do Ballet de Londrina. O evento acontece na próxima quinta-feira, 26 de outubro, às 20h, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral e a entrada é gratuita.

SOBRE O ESPETÁCULO

O espetáculo “Oração pelo fim do mundo” foi contemplado pelo Prêmio Arte Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura. Consiste em uma manifestação de clamor pela extinção da raça humana, um convite para que os espectadores possam imergir em experiência reflexiva sobre o papel e influência do homem diante do planeta terra.

Leonardo Ramos, criador e diretor do espetáculo, explica que não se trata necessariamente de uma crítica ou forma de protesto, mas sim uma constatação densa e expressiva sobre a descrença na humanidade. “Desde a época das cavernas até os dias atuais, a experiência da figura humana como agente transformador do mundo que habitamos não foi muito bem-sucedida, haja vista tantos massacres aplicados contra a natureza e os animais, as guerras e o consumo irrefreado, entre tantas outras atitudes que vem assolando a terra, século após século”, comentou.

O diretor define o espetáculo como “forte e vibrante” e que, por meio da dança e da arte, propõe reflexões sobre o mundo atual e as máximas da existência humana, retratando as várias formas de preconceitos e intolerância, a violência e a falta de compaixão que marcam o comportamento do homem ao longo da história. “A parte sonora da produção ajuda a ditar o ritmo vigoroso e tenso da apresentação, que transcorre do início ao fim de maneira vibrante. As músicas utilizadas são do projeto da revista The Silent Ballet, dos Estados Unidos, que disponibiliza discos pela internet compilando bandas de todo o mundo, com foco principal no rock progressivo”, informou.

“Oração Pelo Fim do Mundo” é a 26ª montagem do Ballet de Londrina. Ao todo, 13 bailarinos e bailarinas estão em cena na apresentação que tem cerca de uma hora de duração.

ORAÇÃO PELO FIM DO MUNDO

Senhor do Universo que observa nossos descaminhos e desvios.

Considere que esta oração é essencialmente uma Experiência e não um Espetáculo.

Para que ela atinja o céu e encontre abrigo em seu colo, pedimos que reescreva os passos de Sua Criação.

Aquele ser que gerou para lhe ser semelhante imiscuiu-se em tramas de ódio e de destruição. A criatura voltou-se contra o Criador.

Por isso, Senhor, pedimos Sua intervenção.

Desconsidere a primazia da espécie humana no mundo. Destitua sua soberba a apague as luzes da inteligência que lhes deu. Se puder promova a sua extinção para que o mundo se torne mais justo e sereno aos seres efetivamente racionais que poderão desfrutar Sua paz.

Esperamos Senhor que atenda às nossas preces e restitua-nos a vida em plenitude.

Assim Seja!

Ficha Técnica Ballet de Londrina