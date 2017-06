Produtores de leite de Rio Negro recebem resfriadores

Projeto visa aumentar produção de leite no interior do município

Compartilhar no Facebook

Na tarde de terça feira (30) foram assinados os documentos cedendo oito tanques de resfriamento de leite de 500 litros a famílias de produtores rurais do município de Rio Negro.

O projeto visa incrementar a atividade leiteira no interior do município e os recursos investidos na compra dos equipamentos, na ordem de R$ 52.500,00, foram obtidos em parceria com o Ministério da Agricultura.

Os equipamentos foram cedidos pelo prazo de três anos, podendo ser prorrogados por mais 3 anos se os produtores necessitarem. O programa tem grande alcance social, pois apresenta mais uma alternativa de renda aos pequenos produtores rurais e também fomenta a atividade de produção de leite no município.