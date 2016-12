Proerd forma 122 alunos em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A noite da última quarta-feira (23) marcou um importante passo na luta contra as drogas e a violência: 122 alunos assumiram diante de familiares, amigos e autoridades, o compromisso de dizer “não” às drogas e à violência. A solenidade de formatura do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) mobilizou um grande público no Salão 06 de Agosto, em Rio Negro.

Na ocasião, os alunos dos quintos anos das escolas municipais, professoras e diretoras receberam o certificado de participação. Os alunos também conheceram o leão Dare, mascote do Proerd, que animou o público e os formandos, reforçando as lições desenvolvidas durante as aulas.

O aspirante a Oficial Diego Sanchez falou sobre a atuação do Proerd e como as ações agem na vida dos alunos e na das famílias que também são afetadas pelo Programa, além de agradecer ao poder Executivo e Legislativo por possibilitar o Programa no município e agradeceu aos empresários que apoiam a iniciativa.

A secretária de Educação, Jussara do Rocio Heide, destacou a importância do Proerd na formação dos alunos como adultos. Segundo ela, com os ensinamentos adquiridos e a proximidade com a Polícia, saberão escolher o melhor caminho.

O vice-prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, parabenizou a Polícia Militar pelo trabalho. Destacou a importância dessas ações para a proteção dos jovens que garantirão o futuro do município.

Os alunos também participaram de um concurso de redação que premiou o melhor texto de cada Escola e dentre eles um foi escolhido, sendo destaque o aluno Erivelton Wagner Hirt da Escola Municipal João Braz de Oliveira.