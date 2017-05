Proerd forma 147 alunos em Rio Negro

A noite da última quarta-feira (24) foi marcada pela formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Na ocasião 147 alunos firmaram o compromisso, perante familiares, autoridades e policiais Proerd de dizer NÃO às drogas e à violência.

O evento realizado no Clube Vitória formou alunos das escolas municipais: Duque de Caxias, Eraldo Germano Plautz, João Braz de Oliveira, José de Lima, Paulino Valério e Professor Venceslau Muniz.

A formatura encerra o ciclo de estudos do programa e mobiliza toda a comunidade quanto à conscientização da importância da prevenção contra as drogas. O Proerd aproxima os alunos da Polícia Militar e desenvolve preventivamente a orientação de crianças sobre os perigos das drogas. Participam das aulas os alunos do 5º ano da rede municipal de ensino.

Os alunos participantes do Proerd desenvolvem uma redação sobre os ensinamentos recebidos. Durante a formatura foram premiados os alunos com as melhores redações, por escola. Em seguida a aluna Milena Valério da Escola Municipal José de Lima fez a leitura de sua redação, escolhida entre as melhores. Os certificados Proerd foram entregues as professoras e diretoras das escolas participantes, que farão a entrega aos formados.

Para auxiliar os alunos a sempre lembrarem dos ensinamentos, cada participante do Proerd recebe uma pelúcia do Leão Daren, mascote do programa. E para encerrar, os alunos, o leão Daren e policiais militares apresentam a canção do Proerd, que acompanhará os alunos, orientando suas escolhas futuras.