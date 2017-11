Professora rionegrense conquista o 1º lugar no estado no “Prêmio Professores do Brasil”

Compartilhar no Facebook

A professora Silvete Zelinski Celusniacki recebeu na última terça-feira 21, em Curitiba a premiação de 1º lugar do Paraná, na categoria pré escola, relativo ao “Prêmio Professores do Brasil. A professora Silvete desenvolveu o projeto na escola municipal Mathias Augusto Bohn de Rio Negro.

Foram premiados professores em cada uma das categorias acima nos níveis estadual, regional e nacional. Os melhores relatos de cada estado receberam uma placa, os melhores de cada região recebem R$ 7 mil, troféu e uma viagem para a Irlanda, e os premiados nacionais ganham R$ 5 mil e troféu.

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.