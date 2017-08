Programa beneficia mais de 18 mil jovens da Amsulep com passagens e Enem grátis

Rio Negro conta com 1.961 jovens que poderão ser beneficiados. Campo do Tenente conta com 798 jovens. O cadastro será no próximo dia 08/08. Quitandinha conta com 1.005 beneficiários, onde o cadastro será no dia 10/08

Que tal poder viajar por todo o Brasil gratuitamente ou até mesmo ter a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem? Esses são apenas alguns dos benefícios garantidos pelo programa Identidade Jovem, do governo federal. Números apontam que na região da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná, a Amsulep, existam 18.581 jovens beneficiários deste programa.

Criado em 2016, a Identidade Jovem é um documento que assegura aos jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos o acesso a benefícios como a meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, a isenção da taxa de inscrição do Enem, além de reservar duas vagas gratuitas e outras duas com desconto de 50% nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual. O acesso a esses direitos para jovens é garantido por meio do estatuto da juventude – lei nº 12.852/2013.

Para ter acesso aos benefícios segundo o representante da Secretaria Nacional da Juventude e mobilizador do programa no Paraná, Hermes Hildebrand, os jovens devem integrar famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que deve estar atualizado há pelo menos 24 meses.

A expectativa, segundo ele, é que as secretarias de Assistência Social e equipamentos do CRAS dos municípios da região recebam nos próximos dias, conforme o cronograma, materiais de divulgação e mais informações sobre o Programa Identidade Jovem.

ID JOVEM

A Identidade Jovem é o documento emitido pelo governo federal que comprova a condição de baixa renda para acesso a benefícios, estabelecidos pelo estatuto da juventude: meia-entrada, que é o desconto de 50% no preço do ingresso cobrado para o público geral em eventos artísticos-culturais, esportivos, de lazer e entretenimento (limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para a comercialização), reserva de duas vagas gratuitas e duas vagas com desconto de no mínimo 50% (a serem utilizadas caso as vagas gratuitas se esgotem), nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual, ou seja, entre estados diferentes e isenção da taxa de inscrição do Enem.

CADASTRO

Para se cadastrar no ID Jovem basta ter o Número de Identificação Social (NIS), acessar o site www.caixa.gov.br/idjovem ou baixar o aplicativo ID Jovem no smartphone. Em caso de dúvidas, basta procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do seu município.

CRONOGRAMA AMSULEP

Dia 08/08 – Rio Negro/Campo do Tenente

Dia 09/08 – Tijucas do Sul/Piên

Dia 10/08 – Agudos do Sul/Quitandinha

Dia 15/08 – Lapa/Contenda

Dia 16/08 – Fazenda Rio Grande/Mandirituba

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS NA AMSULEP

Agudos do Sul: 784

Campo do Tenente: 798

Contenda: 990

Fazenda Rio Grande: 6.438

Lapa: 2.636

Mandirituba: 1.701

Piên: 697

Quitandinha: 1.005

Rio Negro: 1.961

Tijucas do Sul: 1.571

TOTAL: 18.581