Projeto “Acervo Memórias” é desenvolvido em Rio Negro

Com apoio institucional da prefeitura de Rio Negro, a Sync Cultural, empresa sediada em Curitiba e administrada pelo cineasta rionegrense Edemar Miqueta e pelo fotógrafo paulista Evandro Martin, e a Nitram Cultural de Mafra, criaram o projeto “Acervo Memórias”, que tem como objetivo digitalizar todo o acervo fotográfico da Sra. Maria da Glória Foohs, que conta a história da região sul do Paraná e planalto norte de Santa Catarina.

O acervo foi composto a partir de extensa pesquisa da Sra. Maria da Glória Foohs, que durante 26 anos coletou rico material imagético de fotógrafos locais, como Victor Müller, Henrique Witt e José Schlotmann, profissionais que atuaram por muitos anos documentando todos os acontecimentos da cidade, além de outras raridades que são registros pessoais das famílias de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis e região.

Dentro deste acervo foram encontradas imagens captadas a partir de meados do século XIX. Fatos de grande importância, como o Tropeirismo, Guerra do Contestado e a Força Expedicionária Brasileira (FEB), entre tantos outros de extrema relevância para a região e para o Brasil.

Maria da Glória Foohs era filha e neta de imigrantes. Nasceu em 22 de dezembro de 1929 e iniciou suas pesquisas quando idealizou a árvore genealógica, porém sua pesquisa mostrava aspectos peculiares quanto a mistura da origem de seus ancestrais e seus hábitos. Curiosa, começou a buscar também junto a comunidade, histórias e registros fotográficos que se somam à história da colonização e crescimento de Rio Negro. Vítima de complicações respiratórias graves que resultaram em um enfisema pulmonar, faleceu em 25 de setembro de 2016. Era sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Getúlio Vargas-RS. Maria colaborou com informações históricas e culturais para matérias e livros de vários autores e jornais de toda a região, sendo integrante do Centro Paranaense Feminino de Cultura – Seção Rio Negro, sócia e fundadora da Sociedade Cultural, Histórica e Científica de Rio Negro.

O acervo da Sra. Maria da Glória Foohs está sob a salvaguarda da Sync Cultural, representada por seus dirigentes Edemar Miqueta e Evandro Martin que se encontram em Mafra para a execução do projeto de preservação.

Durante o processo de diagnóstico que foi realizado ainda com a presença da Sra. Maria da Glória Foohs, foi identificada a necessidade da limpeza, no caso dos negativos em vidro e celuloide, tratamento e acondicionamento adequado dos originais.

O principal objetivo deste projeto, bem como desejo da Sra. Maria da Glória Foohs, e que se fará cumprir, é a disponibilização de todo acervo digitalizado de forma gratuita numa plataforma online, na qual pesquisadores e toda a comunidade possam ter acesso. O material físico, acondicionado de forma adequada em armários e pastas apropriados, garantindo sua integridade.

Os métodos aplicados seguirão os modelos que a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) disponibiliza em seus Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica, produzidos pelo Centro de Conservação e Preservação Fotográfica (CCPF) e utilizando materiais de acordo com as normas técnicas da Biblioteca Nacional.

Como resultado será lançada uma plataforma online com todo o acervo e uma exposição com 40 quadros inéditos em “FineArt” a serem realizadas no Arquivo Público Municipal de Rio Negro, tudo de forma gratuita, aberta ao público. Ainda, para as escolas, serão realizadas palestras ministradas pelo Fotógrafo Evandro Martin, responsável técnico do projeto, apresentando os antigos processos fotográficos.

O Projeto Acervo Memórias está aprovado pelo principal mecanismo de fomento à Cultura do Brasil, a Lei Rouanet, como é conhecida a Lei 8.313/91, com Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) sob o número 161399.

A fotografia é um documento fundamental na reconstrução da história e pode ser considerada como algo singular, e que pela natureza e fragilidade do material, tem a necessidade de ser preservada para estudos e futuras gerações.

As imagens abaixo são do início do processo, no ano de 2016. Neste processo a Sra. Maria da Glória estava com a equipe acompanhando e contando a história de cada imagem.

Fotos: Divulgação