Realizada a 8ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção a Saúde Mental de Rio Negro

No dia 27 de Abril, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Saúde e do Programa de Saúde Mental, realizou a 8ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção à Saúde Mental de Rio Negro, com o tema “Diversidade e Transformação – Construindo Subjetividades para o Cuidado em Saúde Mental”.

O evento, que contou com Palestras e Oficinas, foi abrilhantado com duas apresentações: O teatro “O Mundo Precisa de Transformação”, formado por Agentes Comunitários de Saúde e usuários do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e Show de Mágicas com Stand-up, apresentadas pelo Sr. José Eraldo, ex-usuário do CAPS e hoje atuando ativamente no ramo de mágica.

O tema do evento escolhido para este ano, teve por objetivo levar os profissionais de saúde a refletir sobre a diversidade e transformação pela qual o país e o mundo vem passando nos últimos anos, com a diversidade cultural, religiosa, de gênero, de grupos sociais e com as transformações do mundo contemporâneo, ocasionadas, entre outros, pelos avanços tecnológicos e pela crise financeira e política instaurada no país.

O momento requer um novo pensar no cuidado em saúde mental, uma alteração na subjetividade desse cuidado, requerendo ainda, discussões, troca de experiências, diálogo entre diversas formações acadêmicas e áreas de atuação. Seja como profissionais, como pais, irmãos, amigos, enfim, seja qual for o papel que se esteja ocupando, na família, na comunidade, no trabalho ou sociedade em geral, o momento exige novas condutas, novas formas de pensar e de agir, exige reformulações e reconstruções em busca da saúde mental. Assim, a Capacitação em Saúde Mental teve intenção de também provocar um novo pensamento, uma crítica, uma ideia, um compromisso, um despertar dos profissionais para o tema e para a saúde mental como um todo, além de promover o cuidado também para com esses profissionais, já que reciclar faz parte do cuidado em todo e qualquer processo de trabalho.

O que não é falado; aquilo que se cala; pode significar um retrocesso, uma omissão, uma negligência, um descaso, um medo talvez, motivo pelo qual capacitar traz a tona o falar sobre determinados temas que muitas vezes geram angústias e medos também para os profissionais, especialmente pela velocidade com que as transformações vem ocorrendo, sem que se consiga muitas vezes se apropriar de conhecimento suficiente para dar uma resposta adequada as demandas que se apresentam. Esse momento de encontro se traduz naturalmente em saúde mental, já que se trata não apenas de uma Capacitação, mas de um Cuidado para com os profissionais que atuam na área, direta ou indiretamente. É essencial o encontro de pessoas interessadas em fazer a diferença num mundo que, apesar de estar em transformação, parece já não ser capaz de promover mudanças, tão essenciais para o resgate de direitos, de cidadania, de respeito, de dignidade e de valores pessoais, culturais e sociais.

O evento que limitou o número de vagas em 180, teve uma procura muito superior ao número disponibilizado, fato que muito honrou a Secretaria de Saúde e toda equipe organizadora, especialmente pela credibilidade que o evento tem conquistado ao longo dos anos, fazendo com que essa equipe esteja motivada para já anunciar o compromisso com a realização da 9ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção a Saúde Mental de Rio Negro.