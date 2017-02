Realizada a “Batalha de Rimas” em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No ultimo sábado (04), aconteceu a Batalha de Rimas na Praça João Pessoa, em Rio Negro

O evento foi realizado pelo MC Lucas Bonin com o apoio de vários adeptos a arte, além da Secretaria de Cultura e Turismo. “Com essa parceria estamos atingindo um novo público que geralmente não participam dos novos eventos”, afirmou a secretária Jussara do Rocio Heide.

Esta ação vem de encontro com as diretrizes da secretaria, onde o objetivo é provover as manifestações culturais diversas, a descentralização da cultura e o uso dos espaços públicos.

Bonin comentou sobre o evento: “Conseguimos reunir um bom público da cena do RAP de nossa cidade e cidades vizinhas. Vieram colegas de Rio Negrinho, São Bento e Joinville para duelar aqui”.