No dia 20 de Julho, nas dependências do Ginásio XV de Novembro, aconteceu mais um Arraiá da 3ª Idade de Rio Negro, com aproximadamente 150 pessoas dos Grupos e Associações da Terceira Idade, funcionários e autoridades.

Numa parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundação Municipal de Esportes e Grupo Madre Paulina do Bairro Bom Jesus, o Evento possibilitou a confraternização e integração dos grupos numa tarde festiva com muita alegria e diversão.