O município de Rio Negro e o Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor – IRBEM realizaram no último sábado 25, o 1º Festival de Dança ‘Rio Negro em Festa’. Ao todo foram 40 belas apresentações e mais de 400 bailarinos envolvidos. O evento também contou com apoio do Rotary Club de Rio Negro Riomafra. O público lotou o ginásio de Esportes José Müller.