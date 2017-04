Realizado o 4º Encontro de Trilheiros “Retiro Motoclub”

Foi realizado no último final de semana (22 e 23) na localidade do Retiro Bonito, o 4º Encontro de Trilheiros “Retiro Motoclub”, evento este que contou com o apoio da prefeitura de Rio Negro.

Nesta edição o evento contou com 318 inscrições, com cerca de 1000 pessoas prestigiando e participando do mesmo, direta e indiretamente, sendo estes participantes de várias cidades, como Campo do Tenente, Quitandinha, Piên, Mandirituba, Curitiba, Lapa, Araucária, Colombo, Itaperuçu, Palmeira, Paranaguá, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Presidente Getúlio além de Rio Negro e Mafra.

Dentre estes participantes, vale destacar as equipes “Porco do Mato” (20 integrantes), “Campo Lama” (18 integrantes) e “Itapelama” (11 integrantes).

A trilha deste ano percorreu várias localidades do Retiro Bonito, com um percurso desafiador, que com certeza exigiu muito dos pilotos, deixando todos satisfeitos.

Todo o lucro do evento foi revertido para a construção da Capela Nossa Senhora de Fátima do Retiro Bonito.